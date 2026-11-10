CESM y Sanidad acuerdan la creación de la primera Mesa Técnica para la profesión médica en CyL

El consejero Alejandro Vázquez y el presidente de CESM Castilla y León, José Luis Díaz Villarig. - CESM

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico CESM Castilla y León ha firmado un acuerdo con la Consejería de Sanidad para la creación de la Mesa Técnica sobre la Profesión Médica, un órgano propio de negociación que analizará e impulsará mejoras retributivas y laborales para el colectivo durante los años 2026 y 2027.

Según ha informado la organización sindical en un comunicado recogido por Europa Press, el texto ha incluido el reconocimiento explícito del papel "esencial" del médico como "primer paso para regular las particularidades profesionales del sector y defender su adecuada representación en los ámbitos autonómico y estatal".

La Mesa Técnica se constituye como una herramienta de "negociación continua entre la Administración y los profesionales sanitarios" y es la "primera de España de estas características".

Entre las medidas pactadas en materia retributiva, el documento ha recogido una subida automática anual del valor de la hora de guardia hasta alcanzar la media de las siete comunidades autónomas mejor retribuidas del Sistema Nacional de Salud --lo que supone un incremento mínimo de tres euros por hora--, así como el establecimiento de mecanismos de compensación por el uso del vehículo propio, detalla la información.

En cuanto a la jornada laboral, el acuerdo ha contemplado la revisión de las guardias localizadas y ha fijado el descanso tras la guardia de los sábados a partir del 1 de enero de 2027 para todos los profesionales, además de estudiar sistemas alternativos de trabajo consensuados en los centros de salud y hospitales.

Asimismo, las partes han acordado implantar en 2027 el expediente único digital, reducir la carga burocrática y elaborar un nuevo decreto de carrera profesional más simplificado que incorpore nuevos niveles y un sistema extraordinario de acceso.

En la planificación de plantillas, el texto prevé la adecuación de las plazas orgánicas y la negociación de la Ley de puestos de difícil cobertura, además de medidas específicas de reducción burocrática en Atención Primaria.

Por otro lado, el pacto ha extendido al personal en formación (MIR) las mejoras fijadas para el personal médico y facultativo, con la revisión periódica del importe de la atención continuada y mejoras en las condiciones docentes y laborales.

Finalmente, la resolución ha homogeneizado los criterios de licencias y permisos por maternidad, paternidad, lactancia y cuidado de familiares, garantizando la exención de guardias por adaptación del puesto en los casos de riesgos derivados de la lactancia natural.