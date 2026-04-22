El CGPJ nombra a Jesús Carlos Galán, por unanimindad, presidente de la Sala de lo Social del TSJCyL, con sede en Burgos

BURGOS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, por unanimidad, nombrar al magistrado Jesús Carlos Galán Parada nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.

Galán, hasta hoy magistrado de esa misma Sala, sustituirá a María José Renedo Juárez, que ha ocupado el cargo desde 2009.

El Pleno también ha acordado, asimismo por unanimidad, nombrar a María Pilar Martínez Ceyanes presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la que actualmente estaba destinada como magistrada.

Martínez Ceyanes sustituirá a David Ordóñez Solís, que fue designado para la presidencia de la Sala en 2021.

Con los de hoy, el CGPJ ha realizado un total de 182 nombramientos discrecionales desde el inicio de su actual mandato, de los que 76 han recaído en candidatas mujeres, lo que representa el 41,75 por ciento del total.