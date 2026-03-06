Charles Lizin, Premio Duques de Soria de Hispanismo en Bélgica con un trabajo sobre la poesía de Jorge Riechmann

María Zurita de Borbón entrega el premio a Charles Lizin. - FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA

SORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica ha concedido el VII Premio Duques de Soria de Hispanismo en Bélgica, en la modalidad de Trabajos de Fin de Máster (sección de Literatura) al investigador Charles Lizin por un trabajo sobre la poesía comprometida de Jorge Riechman.

El galardón reconoce su trabajo 'Alegrarse para luchar mejor: la poesía comprometida de Jorge Riechmann a la luz de la teoría spinoziana de los afectos', dirigido por la profesora Geneviève Fabry de la Universidad Católica de Lovaina, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.

El jurado también ha otorgado un primer accésit a Robin Hanciaux por el trabajo 'Canción de tumba (2011), de Julián Herbert. Análisis ético-estético de un relato autoficcional de filiación que se cuida', dirigido por la profesora Kristine Vanden Berghue de la Universidad de Lieja.

El acto de entrega estuvo presidido por la María Zurita de Borbón, en representación de los Duques de Soria; el embajador de España en Bruselas, José María Rodríguez Coso; el presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael Benjuema, y el académico de la Real Academia Española, Darío Villanueva, presidente del jurado y patrono de la institución. También asistió la directora del Instituto Cervantes en Bruselas, Teresa Iniesta, a una ceremonia ceremonia que tuvo lugar en la Fondation Universitaire en Bruselas.

El Premio está dotado con 5.000 euros y tiene por objeto promover e incentivar la investigación académica en materia de lingüística y literatura hispanas en las universidades de Bélgica. Este año han concurrido al galardón trabajos procedentes de las siete universidades que imparten la carrera de 'Taal-en Letterkunde: Spaans / Langues et littératures: Espagnol', en grado de máster.

ACCÉSITS

El jurado de esta séptima edición ha concedido accésits al resto de los trabajos presentados, que analizan asuntos tan diversos como la guerra civil española vista desde la perspectiva marroquí o el sentimiento amoroso en la obra poética de Pedro Salinas y Ernestina de Champourcin.

También el turismo político en el trabajo de Cynthia Rimskyo la subjetividad como estrategia de autodefensa en la novela de Juan Francisco Manzano, Autobiografía de un esclavo. Previamente al acto de entrega de los premios, la Fundación Duques de Soria, otorgó un diploma a los mejores estudiantes de español de los cursos 2024 y 2025 de la Universidad de Gante, en su esfuerzo por impulsar el hispanismo en Bélgica.

El presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafel Benjumea, ha recalcado que en la Fundación Duques de Soria se trabaja "para estrechar los fuertes lazos culturales entre España y Bélgica e incentivar el estudio y la investigación en materia de hispanismo en las universidades de este país.

"No solo a través de este galardón, sino que, también promoviendo, en el marco de la Cátedra Carlos V, el Lectorado de Español en Amberes, Seminarios en Universidades belgas y con los Premios Carlos V a los estudiantes universitarios que destacan en el estudio de la lengua y la cultura española", ha finalizado Benjumea.