Charo García entra en la Junta de Gobierno Local tras la expulsión de Curiel de Vamos Palencia

PALENCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, ocupará el puesto de Domiciano Curiel en la Junta de Gobierno Local, tras su expulsión de Vamos Palencia.

De esta forma, el órgano del Ayuntamiento queda presidido por la alcaldesa, Miriam Andrés, acompañada además por sus dos tenientes de alcalde, Carlos Hernández y Judith Castro.

Por su parte, Vamos Palencia cuenta con Marta Font y Maribel Contreras, mientras que el PP está representado por Víctor Torres, IU-Podemos, por Rodrigo San Martín; y, a día de hoy, Sonia Lalanda por Vox. Con este ajuste, el PSOE pasa de tres a cuatro miembros.

Ante la situación de la portavoz de Vox, quien desde su partido afirman que estaría suspendida temporalmente de militancia, Andrés ha explicado que "no afectaría su pase a concejal no adscrita" ya que para que afectara al funcionamiento del consistorio tendría que abandonar el grupo político, que la expulsaran por mayoría, "cosa que no puede ocurrir porque solo son dos concejales" o la que marca la ley que es la expulsión del partido político.

"La suspensión temporal de militancia no es ninguno de los supuestos por los que este ayuntamiento pueda cercenar ese derecho de representación política de una concejal que ahora esta como edil por un partido con el que se presentó a las elecciones" ha finalizado.