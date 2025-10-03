CHD acomete trabajos de restauración para proteger el Lago de Sanabria (Zamora) tras los incendios

CHD acomete trabajos de restauración hidrológico-forestal para proteger el Lago de Sanabria (Zamora) tras los incendios - CHD

ZAMORA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ejecuta trabajos de restauración hidrológico-forestal en el Lago de Sanabria (Zamora) ante la posible llegada de cenizas tras el incendio de Porto ocurrido en verano.

El organismo, con la supervisión de técnicos del Parque Natural, está interviniendo en el entorno de la 'Laguna Peces', un punto turístico y abastecedor de agua para el pueblo de Vigo, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos, que comenzaron este lunes, consisten en la instalación de 820 metros de biorrollos --material biodegradable-- para contener sedimentos y cenizas en laderas y cunetas que desaguan hacia la laguna.

Estas actuaciones forman parte de los planes de la CHD para mitigar los efectos de los incendios forestales sobre ríos, cauces y recursos hídricos en la cuenca, que han castigado fundamentalmente a las provincias de Ourense y León, y de forma importante también a las de Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila.

El Organismo destina un total de cinco millones de euros para estos trabajos de reparación de daños y protección del dominio público hidráulico que han afectado a 1.715 km de ríos.

La magnitud de los incendios y el gran número de cauces dañados requiere de una rápida actuación con el principal objetivo de recuperar el entorno y evitar el riesgo erosivo que suponen las lluvias de otoño.