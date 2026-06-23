CHD alerta del peligro de bañarse en zonas no autorizadas y recomienda ir a áreas censadas y evitar ríos o embalses

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) advierte del peligro de bañarse en zonas no autorizadas y pide precaución a los ciudadanos para disfrutar este verano de los ríos, embalses y su entorno de una forma segura y responsable.

Desde el organismo de cuenca se recuerda que la delimitación de las zonas de baño y el control de la calidad sanitaria del agua corresponde a las comunidades autónomas.

Los espacios naturales presentan riesgos que no siempre "son visibles", por eso, es importante prestar atención y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de seguridad para evitar que se generen situaciones de peligro, han asegurado desde la CHD.

La Confederación dispone en este sentido de cartelería propia en el entorno de ríos y embalses advirtiendo de los riesgos existentes.

La CHD recomienda acudir solo a las áreas oficialmente censadas y evitar los ríos o embalses; no bañarse cerca de las zonas de desagüe de las presas, canales y balsas; utilizar calzado adecuado para prevenir cortes o golpes, y prestar atención a los cambios de temperatura corporal para evitar riesgos como el llamado coloquialmente "corte de digestión".