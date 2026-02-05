La CHD avisa al 1-1-2 por el desembalse de Villameca (León) tras la crecida del río Tuerto

Embalse de Villameca. - CHD

LEÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha avisado al 1-1-2 del desembalse de la presa de Villameca tras la crecida del río Tuerto que ya se encuentra en nivel naranja en dos puntos de su curso, en Quintana del Castillo y San Félix de la Vega.

Según señala el órgano de cuenca a través de sus redes sociales, de las que se hace eco Europa Press, el caudal máximo previsto de desembalse es de 12 metros cúbicos por segundo, por lo que la CHD pide "mucha precaución".

El de Villameca es uno de los embalses propiedad del Estado más pequeños de la cuenca del Duero. Está situado al norte de la provincia de León, en la comarca de La Cepeda, y lo riega el río Tuerto, afluente del Órbigo. El embalse se asienta sobre un territorio que ocupa alrededor de 200 hectáreas.