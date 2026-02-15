La CHD defiende la coordinación en el actual episodio de avenidas y pide responsabilidad institucional

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, en el medio, en una visita a San Esteban de Gormaz (Soria), ante la crecida del río. - CHD

SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, ha defendido el trabajo del organismo en el actual episodio de avenidas, así como la coordinación de las distintas administraciones en el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl), y ha pedido "responsabilidad institucional".

En declaraciones a los medios de comunicación este domingo en San Esteban de Gormaz (Soria), uno de los municipios afectados por la crecida del río Duero, Lafuente ha lamentado las declaraciones realizadas en los últimos días por algunos responsables políticos.

"No es momento para el ventajismo político ni para mensajes que confundan a la población. Es momento de coordinación, prudencia y servicio público", ha remarcado, para recordar que el Inuncyl, de la Junta de Castilla y León, establece una cadena formal y continua de información en casos de emergencia.

En este sentido, la CHD ha explicado que remite boletines de aviso al 112 con hora, nivel, caudal y tendencia, que son trasladados a los centros de coordinación. Una vez constituido el Cecopi como es el caso, este es el órgano que coordina el aviso a las autoridades municipales y a la población.

En su visita, Lafuente, que ha estado acompañada del director técnico, Carlos Galicia y del comisario de Aguas, Alejandro Cózar, ha hecho un seguimiento de la situación en la zona, así como ha abordado el contexto general.

En este sentido, ha apuntado a que en la cuenca se registras días de crecidas muy significativas, con importantes incrementos de caudal en el río Duero a su paso por las provincias de Soria, Burgos y Valladolid, como consecuencia de la prolongación inusual de las precipitaciones y las sucesivas ondas de avenida, confluentes en las zonas bajas.

En cuanto a los embalses, se encuentran en fase de resguardo o en fase de recuperación en los próximos días para afrontar posibles nuevas avenidas, un contexto en el que, además, se tiene en cuenta la abundante nieve en cabeceras y la saturación generalizada de los suelos.

DESEMBALSES PREVENTIVOS EN CUERDA DEL POZO

Por otro lado, tal y como se ha indicado en días pasados, la CHD aplica en Cuerda del Pozo un desembalse preventivo, progresivo y por tramos, con ajustes sucesivos del caudal según la entrada de agua y la previsión meteorológica.

El objetivo es conservar resguardo de seguridad en el embalse, laminar la avenida y reducir en la medida de lo posible el impacto aguas abajo.

El resultado de esta gestión ha sido extremadamente positivo, de manera que puntas de avenida de 280 m3/s se trasladaron a caudales de salida de 135 m3/s, es decir, la presencia del embalse atenuó la avenida en más de un 50 por ciento.

Cada cambio de maniobra contó con aviso previo, con criterios técnicos y con seguimiento constante de la evolución del episodio, ha incidido el organismo de cuenca en un comunicado recogido por Europa Press.

Lafuente ha destacado una vez más la labor fundamental de estas infraestructuras en la laminación de avenidas, así como el trabajo del personal de la CHD, que lleva "interminables" jornadas de trabajo apoyadas en una "excelente" formación técnica y aptitud de servicio público.

Desde la CHD se recuerda asimismo que el Organismo ofrece en tiempo real información hidrológica accesible para todos los ciudadanos a través de su web, https://www.saihduero.es/datos-tiempo-real/risr.