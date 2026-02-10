La CHD desembalsará la presa de Villameca (León) debido al incremento del caudal del río Tuerto

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que va a proceder a desembalsar la presa de Villameca (León) debido al incremento del caudal del río Tuerto, que ha alcanzado nivel rojo en puntos como San Félix de la Vega (101,1 metros cúbicos) o Quintana del Castillo (20 metros cúbicos).

El organismo de cuenca calcula que el desembalse máximo previsto será de 20 metros cúbicos por segundo, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Ante esta situación, ha pedido a los habitantes de la zona extremar la precaución ante posibles desbordamientos y complicaciones en la orilla del río.