La CHD ha emitido 2.780 avisos hidrológicos durante el tren de borrascas, la cuarta parte en el Duero

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Duero el pasado 14 de febrero, en San Esteban de Gormaz, - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido 2.780 avisos hidrológicos por riesgo de inundación en el último episodio de avenidas, que ha afectado a un total de 124 estaciones y 52 tramos de cauce distintos, según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información del Duero (SAIH).

Este episodio arrancó el pasado 26 de enero y se prolongó hasta el 24 de febrero, según informa el órgano de cuenca a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En concreto, la CHD ha emitido un total de 89 partes durante 30 días, con 511 avisos de nivel rojo (el once por ciento del total), que hacen referencia a niveles de crecida excepcionales con desbordamientos generalizados; 600 naranja (22 por ciento), con niveles de crecida inusuales; y 1.669 amarillos (60 por ciento), que se refieren a niveles superiores a los habituales.

Este episodio ha estado provocado por el paso de un tren de borrascas de "alto impacto" que ha asolado la cuenca del Duero en las últimas semanas. Una situación que, unida a la saturación del suelo y al incremento de las temperaturas en determinados momentos, que han favorecido el deshielo, ha mantenido en alerta continua a la Confederación Hidrográfica del Duero "que ha extremado la vigilancia en los ríos y arroyos de la cuenca, así como en los embalses, que una vez más han sido fundamentales para laminar avenidas y evitar más daños aguas abajo".

La zona de la cuenca más afectada ha sido la parte alta y media de la cuenca del Duero, donde las crecidas persistentes y desbordamientos han mantenido activos los avisos hidrológicos rojos en tramos claves del río Duero y sus afluentes durante varias jornadas, añade la informaicón.

En esta zona se han visto especialmente afectados los ríos que discurren por Soria, Burgos y Valladolid, con impactos directos en municipios ribereños como Tudela de Duero, Aranda de Duero o San Esteban de Gormaz.

Este episodio ha sido el más largo e intenso de los últimos diez años, superando a otros importantes registrados en la cuenca como el del año hidrológico 2024-2025, con 83 partes y 848 avisos hidrológicos por riesgo de inundación, que se prolongó 27 días; el del año hidrológico 2020-2021 con 458 avisos y 25 días; o el del año hidrológico 2019-2020 que duró 18 días, pero contabilizó 1.105 avisos hidrológicos.

ALERTAS HIDROLÓGICAS

El río Duero ha sido uno de los protagonistas del episodio con un total de 651 avisos por riesgo de inundación (201 en nivel rojo; 192 en naranja y 258 en amarillo) en las provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Salamanca y Zamora.

En concreto, en la estación Saucelle-Duero se han registrado 73 avisos; en San Miguel del Pino, 59; en Toro-Duero, 50; en Garray-Soria, 42; en Navapalos, 56; en Aranda de Duero, 56; en Almazán, 18; en Gormaz, 47; en Vadocondes, 49; en Quintanilla de Onésimo, 54; en Herrera de Duero, 53; en la salida del embalse de Cuerda del Pozo, 43; en Zamora, 35; en Molinos de Duero, seis; y en Tardajos de Duero, 10.

El Duero a su paso por el punto de control de Saucelle-Duero (Salamanca) registró su máximo histórico con un caudal de 3.393,6 metros cúbicos por segundo (m3/s) el pasado 13 de febrero, superando el anterior máximo de 2.431 m3/s del año hidrológico 2015-2016.

Por su parte, el río Órbigo ha contabilizado 226 avisos durante el episodio, de los cuales 42 han superado el nivel rojo; 45 el naranja y 139 el amarillo. Otros ríos con caudales significativos han sido el Arlanza, con 133 avisos hidrológicos; el Eresma, con 132; el Pisuerga, con 119; el Cea, con 115: o el Carrión, con 103.

AVENIDAS

El organismo ha trasladado desde el inicio del episodio 89 partes de avenidas a las distintas entidades y Organismos implicados, entre ellos Protección Civil; todo ello, en el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl).

Dentro de este protocolo, una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a la administración autonómica adoptar medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños humanos, medioambientales y/o materiales que se pudieran producir, así como alertar a la población y entidades locales afectadas a través de sus canales de comunicación.