La CHD garantiza el agua en El Espinar y desmiente el posible corte del suministro que asegura el Ayuntamiento

SEGOVIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha garantizado el abastecimiento de agua en El Espinar y ha desmentido categóricamente las informaciones que el Ayuntamiento de la localidad ha trasladado a los vecinos sobre una supuesta voluntad del organismo de interrumpir el suministro en el municipio.

La CHD ha reiterado los argumentos que ha trasladdo en una carta abierta a la ciudadanía referida a la crisis de abastecimiento a El Espinar y ha indicado que la Dirección General del Agua ha encomendado temporalmente a la CHD "el mantenimiento, la conservación y la explotación técnica del sistema de bombeo desde Puente Alta" (embalse sito en Revenga, desde el que se bombea agua a 25 kilómetros, hasta El Espinar, una vez se vació el embalse de El Tejo).

Según ha explicado el organismo de cuenca, esta medida "persigue evitar cualquier riesgo de interrupción del suministro mientras se articula una solución estable, jurídicamente correcta y técnicamente segura".

La CHD ha señalado que esta decisión responde a "las dificultades que el Ayuntamiento de El Espinar ha trasladado para asumir de forma inmediata la explotación del sistema", y ha garantizado que esa circunstancia no afectará al abastecimiento de la población.

La Confederación ha indicado que "comprende la inquietud de la ciudadanía y la preocupación de las administraciones afectadas", pero ha subrayado que esa preocupación "no debe alimentarse con mensajes que considera falsos y confusos" (en relación a la rueda de prensa convocada por el alcalde espinariego, en la que ha denunciado el corte de bombeo por parte de la CHD y la redacción de querellas contra los responsables del ente de cuenca).

Durante este periodo transitorio, ha precisado la CHD, será la propia Confederación "quien asuma tanto la gestión técnica como los costes asociados al funcionamiento del sistema de bombeo", incluidos el mantenimiento, la conservación y los medios necesarios para asegurar su operatividad.

El organismo ha insistido en que se trata de una "medida excepcional y temporal" que no modifica el reparto legal de competencias entre administraciones, sino que demuestra, según ha defendido, el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la propia CHD con la continuidad del servicio.

INTERLOCUCIÓN "PERMANENTE"

En cuanto a la coordinación institucional, la Confederación ha explicado que, desde el inicio de la actuación de emergencia, ha mantenido una "interlocución permanente" con el Ayuntamiento de El Espinar, la Mancomunidad de la Mujer Muerta, el Ayuntamiento de Segovia y el resto de administraciones afectadas.

El organismo ha detallado que se han celebrado "reuniones, convocatorias técnicas y comunicaciones formales" para informar de la evolución de los trabajos, de las incidencias detectadas y de las soluciones adoptadas.

Además, ha defendido que ha actuado con "voluntad de transparencia y coordinación institucional", en la medida en que las administraciones concernidas han participado en las convocatorias realizadas.

El organismo ha afirmado que su actuación ha perseguido tres objetivos concretos que pasan por garantizar la seguridad de las personas, asegurar el abastecimiento de agua y facilitar una transición ordenada hasta alcanzar una solución estable. Todas las decisiones adoptadas, ha remarcado, responden a ese "criterio de interés general".

La Confederación ha reiterado que su actuación responde exclusivamente a "criterios de seguridad" y ha recordado que el Estado ha financiado y ejecutado una "infraestructura alternativa de abastecimiento que antes no existía en la zona" (en relación a la estación de bombeo desde Puente Alta). En la misma línea, ha insistido en que el suministro nunca ha dejado de estar garantizado durante todo el proceso.

Asimismo, la CHD ha confirmado que asume de forma transitoria la explotación técnica y el coste de funcionamiento del sistema con el único fin de "evitar cualquier interrupción del servicio a los vecinos de El Espinar".

Además, ha vuelto a remarcar que ha mantenido una "comunicación permanente" con todas las administraciones implicadas a lo largo de toda la actuación de emergencia. Con esta encomienda temporal, la Dirección General del Agua y la CHD han querido despejar cualquier duda sobre la continuidad del servicio, al tiempo que han dejado constancia de que el organismo seguirá trabajando, según ha trasladado, en la "búsqueda de una solución definitiva" que permita "normalizar la gestión del sistema de bombeo desde Puente Alta" sin alterar el marco competencial vigente entre las administraciones implicadas en el abastecimiento de agua a El Espinar.