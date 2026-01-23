La CHD inicia un desembalse preventivo en el embalse del Pontón Alto de Segovia ante la nieve acumulada

SEGOVIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado un desembalse preventivo en el embalse del Pontón Alto, en la provincia de Segovia, como medida de precaución ante la nieve acumulada y la situación hidrometeorológica que se registra en la cuenca del río Eresma.

Esta decisión responde a la acumulación de nieve en las zonas altas, a las precipitaciones recientes y a las previsiones meteorológicas para los próximos días, así como al riesgo de un deshielo rápido que podría aumentar el caudal del río aguas abajo de la presa, han detallado fuentes del Oragnismo de cuenca a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo es generar un margen operativo que permita, de forma "limitada y complementaria", amortiguar aumentos moderados del caudal, sin comprometer en ningún caso la seguridad de la infraestructura ni el abastecimiento de agua a la población.

El desembalse ha comenzado a las 10.00 horas, con un caudal máximo previsto inicial del entorno de los siete metros cúbicos por segundo (m3/s) que previsiblemente se reducirá hasta estabilizarse en los seis m3/s.

ACTUACIÓN EXCEPCIONAL

La CHD ha recordado que el embalse del Pontón Alto fue diseñado principalmente para garantizar el abastecimiento urbano y no cuenta con capacidad para la laminación de grandes avenidas, por lo que no puede mitigar episodios de crecida de elevada magnitud.

En este contexto, se trata de una operación "excepcional y puntual" autorizada por el Organismo, ya que la medida se aplica también con el fin de mejorar el conocimiento práctico sobre la capacidad real de laminación de avenidas de escasa cuantía y el comportamiento de la cuenca, teniendo en cuenta los cambios acumulados en la morfología del cauce y su impacto en la respuesta hidrológica del río.

La CHD ha considerado oportuno autorizar esta actuación dentro de una estrategia de prudencia y gestión adaptativa, basada en criterios técnicos y en el seguimiento del comportamiento de la cuenca.

El desembalse iniciado este viernes se realiza de forma gradual y con un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y nivológicas, ajustándose siempre a las necesidades de explotación del embalse y manteniendo la prioridad absoluta del abastecimiento urbano.

Además, la CHD recuerda que el caudal que circula por la ciudad de Segovia no depende únicamente de las sueltas del Pontón Alto, ya que aguas abajo confluyen aportaciones de ríos y arroyos no regulados, que pueden reaccionar de forma rápida durante episodios de lluvias intensas o deshielo.

El Organismo de cuenca monitorizará la situación y adoptará las medidas necesarias según evolucione el episodio, con el fin de minimizar riesgos y garantizar una gestión responsable y segura del dominio público hidráulico.