La CHD licita la recuperación de capacidad de embalse y mejora en la gestión de las avenidas en Villameca (León)

LEÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha licitado el proyecto de actuaciones en los diques de collado del embalse de Villameca en la provincia de León para garantizar la capacidad de embalse y mejora en la gestión de las avenidas, con un presupuesto de base de licitación de 1.247.239,53 euros (con IVA).

El conjunto de las actuaciones diseñadas contempla la demolición de los pretiles actuales de los diques collado y la ejecución de otros nuevos resistentes de 1,50 metros de altura. Igualmente, se incluye la rehabilitación de los paramentos de aguas arriba, la mejora del sistema de drenaje y de la auscultación de ambos diques.

Esta actuación representa un avance decisivo para el regadío de la provincia leonesa y, de manera especial, para la vega del Tuerto, al adaptar el embalse de Villameca a la normativa vigente y garantizar su capacidad de almacenamiento en 18,7 hm3 evitando así cualquier pérdida que afectara al sistema. Se trata de un refuerzo estratégico de primer orden para el sistema de regadío del río Tuerto, asegurando la continuidad y el futuro de la agricultura de la zona.

Las obras consolidan el compromiso firme y sostenido de la CHD, según destaca dicho organismo, con una gestión del agua moderna, eficiente y orientada al servicio de los regantes y del conjunto de los usuarios, reforzando de manera decisiva la seguridad hídrica y la competitividad del sector agrario de la vega del Tuerto en León.

Estos trabajos se desarrollarán íntegramente dentro de la zona de influencia de la presa y embalse de Villameca, así como de sus diques de collado, ubicados en el término municipal de Quintana del Castillo. El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación finalizará a las 13.00 horas del próximo 20 de enero, con una duración del contrato previsto de doce meses.

Asimismo, la CHD ha licitado la asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras en la presa de Villameca, con un presupuesto base de licitación de 149.533,87 euros (con IVA). Estos trabajos de apoyo a la Dirección de Obra comprenden la inspección, vigilancia, control y seguimiento ambiental de las obras comprendidas durante el periodo de ejecución del contrato.