CHD mantiene 18 avisos hidrológicos, dos en rojo, siete en naranja y nueve en amarillo

Gráfico difundido por la CHD con los tramos con avisos a primeras horas del miércoles 4 de febrero - CHD

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene a las 09.00 horas de este miércoles, 4 de febrero, un total de 18 avisos hidrológicos activos, de los que dos están rojo y afectan al río Cea a su paso por Sahagún y al Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca).

Además, hay otros siete avisos en naranja en otros tantos tramos de ríos que afectan principalmente al Órbigo en tres tramos: Cebrones del Río, en León, y Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa, en Zamora; además del Carrión en Villoldo y y el Pisuerga en Cordovilla (Palencia); el Támega en Rabal (Ourense) y el Cea en Valderas (León).

Los nueve avisos amarillos afectan al Bernesga en León capital; Tera en Camarzana de Tera y Mózar de Valverde, en Zamora; Duero en Saucelle (Salamanca); Duratón en la provincia de Segovia en la salida del embalse de Las Vencias; Eresma en la capital segoviana; Esla en Villalobar y Benaramiel 2, en León, y Támega en Castrelo do Val (Ourense).