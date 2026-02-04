CHD mantiene 18 avisos de riesgo en la cuenca del Duero, con alerta roja en Salamanca y Ourense

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuenca hidrográfica del Duero mantiene una cifra de 18 avisos de riesgo, similar a la que había a primera hora de la mañana de este miércoles, con dos estaciones en nivel de alerta (rojo), en el Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca), y en el Támega en Rabal (Ourense), tras reducirse el riesgo en Villárdiga (Zamora), donde hasta hace unas horas el nivel de aviso era rojo.

Según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHD, el único río de Castilla y León con alerta por crecidas es actualmente el Huebra, en Puente Resbala, que lleva más de una semana en esta situación y actualmente presenta un nivel de 6,32 metros, con tendencia a la baja.

El otro río de la cuenca en nivel rojo se encuentra en territorio gallego, es el Támega a su paso por Rabal (Ourense), con 129 metros cúbicos por segundo de caudal y tendencia estable. Aguas arriba, en Castrelo do Val, se encuentra en nivel naranja de alerta.

El río Valderaduey se había mantenido en nivel rojo durante la mañana de este miércoles, pero por la tarde ya presenta un aviso naranja en Villárdiga, además con tendencia descendente, y otro amarillo (vigilancia) en Benegiles.

En nivel naranja hay otras tres estaciones en los ríos Cea, a su paso por Valderas (León), y Órbigo en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).

Asimismo, en situación de aviso amarillo están los ríos Cea en Sahagún (León); Carrión en Villoldo y Pisuerga en Cordovilla, en la provincia de Palencia; Huebra en Saucelle (Salamanca); Eresma en Segovia capital; Cega en Megeces y Duero en San Miguel del Pino (Valladolid); y en Zamora el Castrón en Villaveza de Valverde, el Valderaduey en Benegiles y el Tera en Camarzana y Mozar de Valverde.