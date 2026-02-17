La CHD mantiene 34 avisos hidrológicos activos, 11 de nivel rojo, tres en naranja y 20 en amarillo

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene 34 avisos hidrológicos activos a última hora de este martes, 17 de febrero, una cifra similar a la que se registraba al inicio de la jornada, de los cuales 11 son de nivel rojo, tres naranja y 20 amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero con ocho tramos en este nivel a su paso por Navapalos y por la salida del embalse de La Cuerda, en la provincia de Soria; Vadocondes y Aranda de Duero, en Burgos; Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, en Valladolid, y Toro y Saucelle, en la provincia de Zamora.

Asimismo, el Riaza presenta dos tramos en rojo en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia, y también presenta nivel rojo el río Guareña en Toro (Zamora).

Por su parte, se encuentrane en nivel naranja el Carrión a su paso por Celadillo del Río (Palencia) y el Duero en Gormaz (Soria) y San Miguel del Pino (Valladolid).