La CHD mantiene 42 avisos hidrológicos activos, siete de nivel rojo, 12 naranja y 23 amarillo

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene un total de 42 avisos hidrológicos activos, con datos de las 08.45 horas de este sábado, de los que siete son de nivel rojo, 12 naranja y 23 amarillo.

Así, en nivel rojo se encuentran el río Arlanza a su paso por Quintana del Puente (Palencia), que registra una tendencia ascendente; el Cega en Megeces (Valladolid, con una tendencia estable; el Duero en Navapalos (Soria), con tendencia descendente; el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), con tendencia descendente, y los ríos Guareña en Toro y Órbigo a su paso por las localidades de Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa, en la provincia de Zamora.

Igualmente, los avisos naranjas afectan al río Arlanza, en Peral de Arlanza y al Duero en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos; también se encuentra en este nivel de riesgo el Cea en Sahagún y Valderas y el Órbigo a su paso por Cebrones del Río, en la provincia de León, así como el Támega en Rabal (Ourense).

En la misma situación están los ríos Pisuerga en Cordovilla (Palencia); el Duero en Saucelle (Salamanca), Gormaz (Soria) y Quintanilla de Onésimo (Valladolid); el Ucero en la localidad soriana de Osma, y el Valderaduey a su paso por Villárdiga (Zamora).

En aviso amarillo se encuentran otros 23 ríos en las provincias de Burgos, León, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.