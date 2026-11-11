La CHD mantiene abierto el episodio de avenidas en una jornada que empieza sin estaciones en alerta

Imagen difundida por la CHD sobre el estado de los ríos - CHD

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene abierto el episodio de avenidas este miércoles, 11 de noviembre, ante la posibilidad de que se puedan superar en las próximas horas los umbrales establecidos en algunos puntos de la cuenca.

No obstante y según ha informado la CHD a primeras horas de la mañana de este miércoles, el día ha comenzado sin estaciones en alerta.

A última hora del martes había tres estaciones con avisos hidrológicos activos: una en rojo, el Tormes en El Barco de Ávila (Ávila), y dos en amarillo, el Tormes en Hoyos del Espino, en la provincia abulense, y en Puente Congosto (Salamanca) .