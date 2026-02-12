La CHD mantiene activos cerca de 70 avisos activos, 16 de ellos en nivel rojo

El rió Eresma a su paso junto a la Casa de la Moneda, - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activos un total de 67 avisos, de los que 16 son de nivel rojo, 22 en naranja y 29 en amarillo, según informa a través de su página web.

Los datos que ofrece el órgano de cuenca a las 8.43 horas, señalan que hay un total de 16 avisos en nivel rojo en diferentes partes del cauce del Arlanza, Cega, Duero, Eresma, Huebra, Omaña, Órbigo, Tuero y Ucero.

En concreto, el Arlanza se encuentran en máximo nivel de precaución a su paso por Peral de Arlanza (Burgos) y Quintana del Puente (Palencia); el Cega, por su parte, preocupa a su paso por Megeces (Valladolid); el Duero también tiene varios puntos en nivel máximo, embalse de La Cuerda del Pozo y Garray (Soria) y Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

El Eresma, por su parte, preocupa en el Pontón Alto y Segovia; el Huebra en Puente Resabala (Salamanca); Omañana está en nivel rojo en Castro de La Lomba (León); el Órbigo en Cebrones del Río (León) y Manganeses (Zamora); el Tuerto en Villameca y San Félix de la Vega (León) y, por último, el Ucero en Osma (Soria).

En nivel naranja, hasta un total de 22 avisos, están asociados a los cauces del Adaja, Arlanza, Carrión, Cea, Duerna, Duero, Duratón, Eresma, Guareña, Luna, Omaña, Órbigo, Revinuesa y Tera.

El resto son niveles amarillos, hasta un total de 29.