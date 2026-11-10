La CHD mantiene en nivel amarillo el río Tormes a su paso por El Barco de Ávila por la crecida del caudal

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CHD mantiene en nivel amarillo el río Tormes, a su paso por la localidad abulense de El Barco de Ávila, ya que la tendencia apunta a un crecimiento del cauce debido a las lluvias caídas en las últimas horas, por lo que se pide precaución.

El organismo de cuenca mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias por el impacto de la borrasca Bruna.

Asimismo, la CHD recomienda precaución ante la posibilidad de que se produzcan crecidas de carácter local en los arroyos y cauces menores.

Desde la organismo de cuenca han recordado que una vez decretada la situación de alerta corresponde a los gobiernos autonómicos adoptar las medidas preventivas para minimizar los daños humanos, medioambientales y materiales.