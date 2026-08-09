La CHD reactiva el bombeo desde Puente Alta a El Espinar que estaba suspendido por el incendio de Revenga

SEGOVIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha reactivado en torno a las 21.30 horas el bombeo de agua desde la presa de Puente Alta a El Espinar suspendido esta tarde de manera preventiva por el incendio forestal de Revenga.

Ante la cercanía del fuego a la estación de bombeo situada a los pies de la presa, el organismo de cuenca suspendió el funcionamiento de la instalación por cautela para no agravar la situación, por si esta fuera alcanzada por las llamas.

En todo momento, personal de la CHD ha supervisado la situación y evaluado la evolución del incendio, en coordinación con los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia como titular de la presa de Puente Alta.

Esto ha permitido reanudar el servicio con "la mayor rapidez posible" y garantizar la "máxima seguridad", según ha informado el mismo en un comunicado recogido por Europa Press.