La CHD refuerza la gestión y respuesta frente a avenidas en embalses de Pontón Alto y Burgomillodo, en Segovia

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha aprobado en su sesión extraordinaria celebrada este lunes una serie de medidas de gestión en los embalses de Pontón Alto (río Eresma) y Burgomillodo (río Duratón), orientadas a reforzar la capacidad de gestión y respuesta frente a avenidas durante la fase de llenado de los embalses.

En este contexto, uno de los principales asuntos abordados ha sido la propuesta de modificación del régimen de explotación del embalse de Pontón Alto durante el periodo de acumulación de nieve en la cabecera del río Eresma, a iniciativa del Ayuntamiento de Segovia.

De esta forma, la medida aprobada plantea la creación de un resguardo preventivo, concebido específicamente para mejorar la capacidad de laminación y gestión de posibles incrementos de caudal de carácter moderado, una decisión que se fundamenta en la importante cantidad de nieve existente en las cotas altas de la cuenca, un factor clave que condiciona las avenidas que pueden producirse en el río Eresma ante la confluencia de episodios de lluvia y procesos de deshielo.

Desde la CHD se subraya que el embalse de Pontón Alto no fue diseñado ni dimensionado para la laminación de grandes avenidas, debido a su limitada capacidad de embalse, por lo que episodios de crecida de gran magnitud no pueden ser retenidos de forma significativa por esta infraestructura.

No obstante, en determinadas circunstancias hidrológicas, y con una gestión anticipada, el embalse puede contribuir de manera complementaria a la atenuación de avenidas moderadas, reduciendo puntualmente los caudales punta y mejorando la capacidad de respuesta aguas abajo. Esta contribución se realiza siempre sin comprometer la seguridad de la presa ni el abastecimiento de agua a la ciudad de Segovia, que constituye la función prioritaria del embalse y queda plenamente garantizada con la propuesta aprobada.

La Comisión de Desembalse ha aprobado también la modificación temporal del régimen de explotación del embalse de Burgomillodo, formulada por Naturgy Generación, S.L.U. Esta iniciativa se enmarca igualmente en una gestión anticipativa de las avenidas, con el objetivo de optimizar la explotación del embalse y mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles episodios de crecida en el río Duratón, dentro de los márgenes de seguridad establecidos.

Desde la CHD se insiste en que estas actuaciones no responden a una situación puntual ni de emergencia, sino que forman parte de una estrategia de gestión preventiva y planificada de las avenidas, orientada a reforzar el papel de los embalses durante periodos hidrológicamente sensibles, como es la fase de llenado asociada a la acumulación nival y al posterior deshielo.