CHD replica a alcalde del Espinar que se está agilizando el informe de la presa del Tejo a pesar de tener plazo de 1 año

Obras de abastecimiento acometidas por la CHD - CHD

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha respondido al alcalde del municipio segoviano de El Espinar, Javier Figueredo, sobre el informe para la solución de la presa de El Tejo y ha aseverado que el Ministerio dispone de un plazo legal de un año, aunque "ante la importancia de encontrar una solución" se está tratando de agilizar dicho informe.

Así se ha manifestado el organismo de cuenca después de que Figueredo haya manifestado su deseo de que la CHD cumpla el plazo para publicar antes de finalizar septiembre el informe técnico en el que se indique el estado de la presa de El Tejo y qué solución se propone para la infraestructura.

Asimismo, desde la CHD se ha recordado que las obras de emergencia que motivaron el vaciado del embalse, se llevaron a cabo ante posibles problemas de seguridad en la infraestructura, a lo que ha añadido que se constató "una falta de mantenimiento" durante las décadas en que la infraestructura fue explotada por el Ayuntamiento de El Espinar.

Tras el vaciado del embalse, se comprobó que existen deficiencias de seguridad y la solución pasa por "obras importantes" para lo que se requiere previamente un estudio detallado y de la redacción del correspondiente proyecto, como han indicado desde la CHD.

Sobre la intención del alcalde de El Espinar de dar a conocer a los vecinos el contenido del informe cuando esté elaborad, el organimo de cuenca se la recordado que los informes de comportamiento, las normas de explotación y los planes de emergencia, entre otros documentos, pueden contener información cuyo acceso "está legalmente limitado" por razones de seguridad pública o por protección de las funciones de vigilancia, inspección y control.

Por otro lado, la CHD ha recordado las actuaciones en el entorno de El Tejo por parte de la Confederación "han perseguido desde el primer momento el objetivo de garantizar el suministro a la población", lo que se traduce en diferentes actuaciones que han supuesto una inversión global cercana a los seis millones de euros.

Asimismo, el organismo de cuenca ha recordado que actualmente avanzan las obras de emergencia para construir una infraestructura provisional que permita bombear agua desde el embalse del Pontón Alto hasta la ETAP de Rancho 'El Feo', con una partida de 2,4 millones de euros.

Esta nueva infraestructura permitirá incorporar más agua procedente del embalse del Pontón Alto al sistema de abastecimiento y reducirá así la necesidad de detraer recursos del embalse de Puente Alta.

Por otro lado, en relación con las declaraciones del alcalde en las que atribuye a la Administración estatal la responsabilidad sobre el suministro en alta, la CHD ha replicado que la responsabilidad en la prestación del servicio de abastecimiento "corresponde al Ayuntamiento de El Espinar, con independencia de quién sea titular o quién gestione o explote cada una de las infraestructuras que intervienen en el sistema".

"No debe confundirse, por tanto, la titularidad o explotación de una infraestructura concreta con la competencia y responsabilidad municipal sobre la prestación del servicio", han afirmado desde el organismo de cuenca.

En relación a la afirmación del regidor sobre la entrega del informe técnico para este mes de septiembre, es importante conocer que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dispone de un plazo legal de un año desde que recibe el documento hasta su aprobación. No obstante, y al ser conscientes de la importancia de buscar una solución a los problemas que presenta la presa, se está tratando de agilizar la aprobación del documento de "Revisión extraordinaria de seguridad" de El Tejo.