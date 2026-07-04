Chequia y España se reparten la victoria en el K4 Ciudad de Valladolid de piragüismo - FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE CYL

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Chequia y España se han repartido la victoria en el K4 Ciudad de Valladolid de piragüismo en la que el río Pisuerga ha vuelto a ser el escenario del mejor piragüismo en esta modalidad de k4 y de larga distancia, con la disputa del 27 del Gran Premio Internacional Trofeo Ciudad de Valladolid.

Una competición internacional que ha contado con la presencia de las selecciones de Hungría, República Checa, Alemania, Dinamarca, Portugal, Gran Bretaña y España, además de varias Comunidades Autónomas y un sinfín de clubes de todo el territorio nacional.

En la prueba internacional masculina, Chequia ha sorprendido con su victoria por delante de Portugal, España o Hungría, porque enfrente tenía a rivales que llegaban con la vitola de ser campeones del Mundo y de Europa.

En el conjunto húngaro, Adrián Boros o Tamás Erdelyi llegaban a Valladolid tras ganar hace unos días el Europeo de Maratón, y en España el cuarteto formado de Carlos Garrote, Adrián Martín, Adrián Prada o Joaquín Iglesias, invitaban también a soñar en grande.

Sin embargo, el triunfo del conjunto checo se ha fraguado desde los primeros metros, con un control absoluto al paso de la primera vuelta y con un cambio de ritmo en los metros finales, que les ha permitido entrar en solitario en línea de meta, con un tiempo de 19 minutos y 16 centésimas.

Y si Chequia ha dominado en hombres, España lo ha hecho en mujeres, ya que el cuarteto formado por Alba Esteban, Miriam Vega, la vallisoletana Cristina Franco y la zamorana Eva Barrios se puso en cabeza en la salida, marcaron el ritmo, giraron líderes tras la primera vuelta y entraron en solitario, con un crono de 21:54.

Junto a esta carrera internacional también se disputó una de comunidades autónomas, con victoria de Madrid en la prueba masculina, por delante de Castilla La Mancha y Castilla y León, y de Extremadura en féminas, seguidas de Euskadi y Castilla y León.

Todas estas selecciones, nacionales y autonómicas, se volverán a ver las caras este domingo, en la Regata Internacional de Sanabria, segunda entrega del Gran Premio Castilla y León, y que coincidirá en tierras zamoranas con una nueva edición del Campeonato de España de K4.