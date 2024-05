'Chiqui' alega que disparó por miedo a su vecino y alude a la "mala suerte" en la muerte del guardia civil

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) - ss

El vecino de Santovenia de Pisuerga Pablo Antonio S.H, más conocido como 'Chiqui', acusado de la muerte el 1 de julio de 2022 de un inquilino de su mismo edificio en dicha localidad vallisoletana y de un guardia civil llegado desde Madrid para negociar su entrega, a los que disparó con un viejo fusil Mauser, se ha reconocido esta tarde "culpable" de ambos crímenes pero ha alegado que en el primer caso actuó por "miedo" a un ataque de la víctima y en el segundo ha atribuido lo ocurrido a la "fatalidad", a la "mala suerte".

Su declaración se iniciaba a las 17.36 horas en la Audiencia de Valladolid por la modalidad de juicio con jurado popular, una vez constituido éste, presentadas las cuestiones previas, leídos por la Letrada de la Administración de Justicia los respectivos escritos de las partes y expuestos sus informes preliminares, lo que abría de este modo el interrogatorio de 'Chiqui', quien tan solo ha respondido a las preguntas de la fiscal del caso y de su propio letrado.

"Soy culpable de haber matado a esas dos personas", ha declarado absolutamente tranquilo como primeras palabras, a modo de carta de presentación, el 'Chiqui' respecto de lo ocurrido aquella tarde noche cuyo origen fue una agria disputa, sin concretar el motivo, entre la exmujer del acusado y la pareja de su vecino Dionisio A.P. ('Dioni').

"Se querían tirar de los pelos", ha dicho gráficamente Pablo Antonio, lo que llevó a los maridos de ambas contendientes a terciar para separarlas, pesa a lo cual tanto Dioni como su pareja resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Clínico Universitario.

El acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que hasta entonces mantenía una muy buena relación de amistad con 'Dioni', pues se conocían desde niños, al tiempo que ha explicado que tras la citada pelea su entonces exmujer, Carolina; su hija, Nagore, y su hijastra, Ainara, optaron por marcharse de casa esa misma noche por miedo ya que el vecino les había amenazado con matarles y quemarles la casa.

'Chiqui', por contra, decidió permanecer en su vivienda con el propósito único de "guardarla" de una posible quema intencionada, al igual que Iván V, entonces pareja sentimental de su hijastra Ainara, puesto que albergaban el temor de que el vecino pudiera cumplir sus amenazas una vez que fuera atendido en el hospital.

El regreso a casa del lesionado se produjo al poco tiempo, ya que 'Dioni' ni siquiera esperó a ser asistido y volvió con su hijo, Aitor. Nada más llegar, el acusado ha explicado que su vecino comenzó a "aporrear" la puerta de su casa de forma brutal, lo que le llevó a abrir armado con el viejo Mauser que había hallado, según dice, quince años antes tirado en un descampado y que disparó contra su oponente sin mediar palabra.

"MUY BORRACHO Y EMPASTILLADO"

"Estaba voceando como un loco, no sabía si llevaba algo en la mano porque no me dio tiempo. Yo estaba muy borracho y empastillado", ha alegado también en su descargo, en referencia a que aquella tarde había consumido cocaína, heroína y "mucha cerveza", algo que, como así ha apostillado, era habitual en él y había sido la causa principal de su separación matrimonial.

"Estaba enganchado, si no, ¡a qué ton iba a pedir heroína a la Guardia Civil?", ha insistido el acusado, quien, sin embargo, no ha sabido explicar por qué en su día aseguró que llevaba tres o cuatro meses sin consumir y que no bebía alcohol, es decir, que se hallaba plenamente lúcido el día de autos.

En su relato de lo ocurrido, 'Chiqui', con más contradicciones respecto de lo reconocido ante el juzgado de instrucción, ha negado que tras dejar tirada en el suelo a la víctima la rematara luego a base de culatazos con el fusil e igualmente ha rechazado haber cargado de nuevo el arma para intentar acabar con la vida de su hijo, que salió corriendo del portal sin sufrir lesión alguna. "No es cierto que quisiera matarle", ha asegurado.

También se le imputa haber mantenido secuestrado o detenido ilegalmente al novio de su hijastra, con quien, presuntamente, se atrincheró en casa y no le soltó hasta trece horas después, periodo en el que en fase de instrucción llegó a reconocer que le ató con bridas porque le consideraba su gran "baza" para evitar que la Guardia Civil irrumpiera en el inmueble.

Ahora, ante el jurado, el acusado sostiene que su exyerno--está personado en la causa contra él como acusación particular--se quedó voluntariamente para defender también la casa de un posible ataque del 'Dioni', de forma que "podría haber salido libremente sin problema", al tiempo que ha negado que en un momento hubiera apuntado a Iván a la cabeza con el arma ni amenazado a gritos con cortarle las "falanges de una mano" con el fin de que la Guardia Civil se cuidara muy mucho de entrar en la vivienda para poner fin a su encierro.

Sin embargo, las contradicciones del acusado han quedado patentes cuando por un lado ha negado que su yerno permaneciera retenido y, por otro lado, ha reconocido que el joven no fue liberado hasta que la Guardia Civil cumplió una de las condiciones que había puesto para ello, la entrega de metadona.

Lo que sí ha reconocido es haber proferido todo tipo de amenazas para evitar la entrada en su casa de integrantes de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, equivalente a los GEOS en la Policía Nacional, que se habían desplazado ex profeso desde Madrid con el fin de negociar su entrega y a cuya dirección se encontraba el teniente coronel Pedro Alfonso Casado ('Perico'), de 54 años.

UN TIRO A LA PUERTA PARA "ASUSTAR"

Respecto de la muerte del agente, 'Chiqui' ha recordado que primero realizó un tiro al techo de la casa, sin razonar el por qué, y que luego efectuó un nuevo disparo "para asustar" a través de la puerta, a media altura, a unos 90 centímetros del suelo, tras escuchar que alguien se encontraba al otro lado.

El proyectil impactó en el casco de 'Perico', lo atravesó he hirió mortalmente al agente, quien fallecería dos días después en el hospital. De lo ocurrido, el acusado asegura que se enteró en comisaría cuando se encontraba aún "mareado" y que le dolió lo ocurrido.

De hecho, el defensor del acusado, en su alegato inicial, ha calificado esta última muerte de "fatídica", producto de una "terrible mala suerte", producto en todo caso de un homicidio por imprudencia al entender que su cliente no tenía intención de acabar con su vida y que únicamente el azar hizo que el agente se encontrara en ese instante agachado tras la puerta cuando recibió el impacto del tiro "meramente intimidatorio".

El juicio, en principio, está previsto que se prolongue hasta el próximo día 14 de junio. Fiscalía de Valladolid solicita, con carácter provisional, un total de 58 años de cárcel por dos asesinatos, tentativa de asesinato, secuestro y tenencia ilícita de armas, mientras que el letrado de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprog), en representación de la viuda e hijas del agente fallecido, eleva la petición global de condenas hasta los 84 años.

También figuran personados en la causa, amén de la defensa del encausado, la Asociación Víctimas, en calidad de acusación popular y con una solicitud de 59 años de prisión, además del letrado de la familia del vecino fallecido, el abogado de la persona que permaneció presuntamente secuestrada o detenida ilegalmente y un hermano del agente fallecido, quien entiende que los hechos imputados a su cliente son dos homicidios--imprudente el relativo al agente--y otro de tenencia ilícita de armas en los que habría que aplicar la circunstancia modificativa de la responsabilidad relativa a su adicción a las drogas e ingesta de alcohol.