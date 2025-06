El ciberataque a Educacyl fue de un alumno que usurpó identidad de un profesor y no consta uso indebido de datos

Carriedo detalla que son las FCSE los que investigan y no ve problemas en que la consejera de Educación comparezca para aclarar la situación

La Junta de Castilla y León ha confirmado este jueves que el reciente ciberataque al portal Educacyl se debió a la usurpación de la identidad y la clave de acceso de un profesor por parte de un alumno y no consta el uso indebido de datos, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Lo que parece ser la causa es una usurpación de la identidad por parte de una persona, de la identidad y también de la clave de acceso de un profesor", ha señalado Carriedo.

El portavoz ha detallado que, aunque se ha producido una entrada no autorizada en el sistema informático, "no consta que como consecuencia de esto se haya tenido un acceso indebido a los datos". No obstante, ha defendido que la Junta ha cumplido con su obligación de comunicar el incidente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que ya investigan los hechos para esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades.

Según las primeras investigaciones, el acceso indebido habría sido realizado por un alumno, que obtuvo la clave y el código de acceso del profesor. "Parece ser que ha sido un alumno que ha usurpado esa identidad", ha afirmado Carriedo, quien ha insistido en que no hay constancia de un uso indebido de los datos, aunque la Junta ha optado por informar con "transparencia" tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación.

Fernández Carriedo ha recordado que el sistema Educacyl permite el acceso a numerosos docentes, quienes cuentan con sus propias credenciales para acceder a la información docente y ha subrayado que el alumno implicado "no tendría por qué tener acceso a ese sistema informático", y ha reiterado la colaboración de la Junta con la Guardia Civil para identificar los datos a los que se haya podido acceder y, en su caso, depurar responsabilidades.

Por último, el portavoz ha señalado que la consejera de Educación está a disposición de los grupos parlamentarios para comparecer y dar explicaciones sobre lo sucedido si así se solicita, como ha ya hecho el PSOE.

"Nuestra obligación era hacer pública esta información y también informar con transparencia", ha concluido Carriedo, quien ha garantizado la máxima colaboración con la justicia para esclarecer el incidente y proteger la seguridad de los datos en el sistema educativo autonómico.