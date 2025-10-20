CIC de Salamanca colabora en un proyecto europeo para buscar nuevas dianas terapéuticas en cáncer de mama resistente

Los investigadores Antoni Hurtado (I); , Vessela Kristensen y otro de los investigadores, Magnun Steirstat. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca colabora en el proyecto europeo 'RESCUER', financiado por Horizon 2020 y coordinado por la Universidad de Oslo, en el que se abordan los avances en tratamientos personalizados del cáncer de mama que ya no responde a terapias convencionales para "identificar nuevas dianas terapéuticas", como ha subrayado el investigador principal del CIC, Antoni Hurtado.

"El objetivo es combinar factores genéticos o factores genómicos que podamos reconocer en los pacientes, y utilizando la inteligencia artificial, para desarrollar modelos que puedan predecir la respuesta al tratamiento o identificar cuáles son los mecanismos moleculares más factibles para que estos pacientes expliquen la resistencia a los tratamientos", ha añadido Hurtado.

Actualmente, como han indicado durante la reunión de expertos, el cáncer de mama es bastante heterogéneo "y existen al menos dos dianas terapéuticas principales", el receptor de estrógenos y el receptor de membrana G2 y estos "son tratables".

En los tumores G2 con unas nuevas drogas que han aparecido en los últimos años tienen "una eficiencia de tratamiento muy alta", ha añadido Hurtado, quien ha apuntado que el objetivo es "investigar sobre el grupo de pacientes que son más difíciles de tratar y poderles dar una alternativas terapéuticas".

Los equipos están integrados por especialistas en oncología, cirugía, biología molecular, bioinformática, estadística, así como en imagen médica y modelización matemática. Esta colaboración multidisciplinar permite acelerar el avance hacia una medicina personalizada y mejorar el pronóstico de pacientes con cáncer de mama resistente.

En estos momentos, el proyecto cuenta con 15 grupos repartidos en once países de Europa.

La directora de Investigación y Desarrollo del Departamento de Genética Médica del Hospital de Oslo, Vessela Kristensen, ha resumido su trabajo al apuntar que "en esta reunión se identifican mecanismos moleculares de resistencia a los pacientes, pero partiendo de material humano, identificando básicamente, en lugar de utilizar modelos in vitro, modelos reales o material humano".

Kristensen ha ejemplificado cómo en el pasado "ha habido un tipo de cáncer de mama que ha sido el peor pronóstico, pero debido a que se ha desarrollado un fármaco para desencadenar respuestas en este tumor, estas pacientes ahora tienen un pronóstico muy bueno".

"Esa es una gran historia de éxito", ha añadido, aunque ha apuntado que actualmente "todavía hay algunos que no responden y necesitamos averiguar por qué".

Como ha apuntado Kristensen, el tumor responde durante algún tiempo, pero luego la respuesta se detiene. Y entonces "hay que averiguar qué fármaco ha provocado que se detenga y cuál es el siguiente fármaco más adecuado para administrar" ha subrayado la investigadora noruega.

FACTORES QUE PREDISPONEN AL CÁNCER.

A la hora de tratar de explicar cuáles son los factores que predisponen al cáncer de mama, Kristensen ha asegurado a Europa Press que "en este tipo de cáncer no está tan claro qué factores ambientales o socioeconómicos conducen a la enfermedad".

"No es como en el cáncer de pulmón y el tabaquismo, donde la conexión es muy clara, o como en el consumo de carne roja y el cáncer de colon, donde la conexión también es muy clara. En el cáncer de mama es más difícil encontrar un factor solo" ha añadido la investigadora.

"Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se considera una enfermedad de las personas ricas y con buen nivel de vida. Algunos pueden decir que los factores son el número de hijos, la lactancia materna prolongada, la menarquía precoz, la menopausia precoz, y hay una gran pregunta sobre por qué las mujeres con mayor nivel educativo son más propensas a tener cáncer de mama, se suele decir que es porque estudian mucho y tienen hijos tarde, pero en las estadísticas se puede corregir eso y aun así no se explica" ha finalizado.