El ciclo 'Clave Rural: Música y Patrimonio' ofrece desde el sábado nueve conciertos de cámara en la provincia de Burgos

BURGOS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical 'Clave Rural: Música y Patrimonio', organizado por la Diputación de Burgos, con la colaboración de la Sociedad Filarmónica, llevará este año nueve conciertos de cámara a otras tantas localidades de la provincia desde este sábado, 21 de febrero, hasta el 30 de mayo.

Este programa busca dinamizar el medio rural burgalés y poner en valor el patrimonio de la provincia a través de los conciertos de música clásica que tienen lugar en emplazamientos y edificios de interés.

En este tiempo, diversas agrupaciones de renombre y prestigiosos solistas interpretarán un amplio repertorio que incluye desde obras del medievo a música popular y de vanguardia.

Los conciertos contarán con las explicaciones de los propios músicos, que ofrecerán así un contexto interpretativo a los asistentes de lo que van a escuchar y todas las actuaciones empezarán a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Este año, acudirán a la provincia Ulysses Quartet (Poza de la Sal, 21 de febrero), Carles Trepat (Cubillo del Campo, 7 de marzo), Ander Tellería (Rabanera del Pinar, 21 de marzo), Cuarteto Iberia (18 de abril, Espinosa de los Monteros), Cuarteto Ribera (25 de abril, Pedrosa de Duero), Diego Jiménez y Nadal Roig Serralta (2 de mayo, Cardeñadijo), Divina Proportione (16 de mayo, Pradoluengo), Medinukai Sexteto de Viento (9 de mayo, Vilviestre del Pinar), y QDUO_percusión (30 de mayo, en Pedrosa de Río Urbel).

La presentación ha sido realizada por la diputada de Cultura, Raquel Contreras, y el presidente de la Sociedad Filarmónica, José Ignacio Bravo.

Precisamente, Contreras ha subrayado la labor divulgativa y cultural que realiza la Sociedad Filarmónica y su colaboración para cerrar esta "ambiciosa" programación, cuyo objetivo es difundir de una forma atractiva la música clásica, acercarla a los habitantes del medio rural y contribuir a la puesta en valor del patrimonio de la provincia.