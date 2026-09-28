El ciclo de Conciertos Escolares y en Familia ofrecerá 50 actividades en el Miguel Delibes de Valladolid

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de Conciertos Escolares y en Familia ofrecerá 50 actividades, como espectáculos, talleres y ensayos abiertos, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid entre octubre de 2026 y junio de 2027.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte presenta este ciclo tras una edición anterior en la que pasaron por el Centro Cultural Miguel Delibes más de 14.000 escolares de toda la Comunidad.

La programación cuenta con diferentes formatos en función del público al que se dirigen, conciertos didácticos, conciertos en familia y talleres de música para bebés, con la programación de diferentes producciones y espectáculos que contarán con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), además de otras agrupaciones y personas especializadas en acercar la música clásica a diferentes públicos.

Todo ello, con el objetivo de favorecer el acercamiento a la música clásica desde edades tempranas, a través de este ciclo en el Centro Cultural Miguel Delibes, que propicia el disfrute de escucha de la música en vivo con la incorporación de un elemento didáctico y pedagógico.

Se ofrece así un espacio para el aprendizaje integral, el disfrute colectivo, la formación de valores y el crecimiento cultural y emocional de todos los participantes, según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, dirigido a alumnos de Secundaria, de 12 a 16 años, los días 11, 12 y 13 de noviembre en dos sesiones, a las 10.00 horas y a las 12.00 horas, se ofrecerá el concierto 'Mágico siglo XX', que contará con la participación de la OSCyL, bajo la dirección de Iván Martín y con Quique Mago como narrador.

En este espectáculo se usará la magia y el humor como hilo conductor y los asistentes descubrirán lo "divertida y sorprendente" que puede ser la música de vanguardia, neoclásica, primitivista, aleatoria, dodecafónica, minimalista, electroacústica y futurista.

Por otro lado, los días 18 y 19 de noviembre, la compañía Ensemble 4.33 ofrecerá su espectáculo 'Asómbrate' dirigido a alumnos de Primaria, de seis a once años, con un pase a las 12.00 horas el 18 y dos pases, a las 10.00 y a las 12.00 horas, el 19, al que se sumará un Concierto Familiar, abierto a todos los públicos, el 19 de a las 18.30 horas.

El espectáculo presenta cuatro cuentos del mundo y cuatro técnicas de sombras narrados con música, danza y teatro de sombras para disfrutar de la importancia de la transmisión oral y del patrimonio inmaterial.

La OSCyL, en este caso bajo la dirección de Jorge Yagüe y con la participación de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, ofrecerá el espectáculo 'Falla y el sueño de Isabel', los días 31 de marzo y el 1 y 2 de abril, dirigido a alumnos de Primaria, de seis a once años.

Esta propuesta contará con diferentes pases, el 31 de marzo y el 1 de abril a las 10.00 horas y a las 12.00 horas; y el 2 de abril con un pase escolar a las 10.30 horas y un Concierto en Familia, para todos los públicos, a las 18.30 horas. El espectáculo presenta el encuentro soñado entre Manuel de Falla y su sobrina tataranieta Isabel, una adolescente que debe decir unas palabras sobre su famoso antepasado por el 150 aniversario de su nacimiento.

TALLERES DE MÚSICA PARA BEBÉS

El ciclo contempla 24 talleres de música para bebés, con seis espectáculos diferentes y la participación de tres compañías. 'Yamparampán', 'Pica Pinarte' y 'Música en Familia' con el objetivo de descubrir un universo sonoro a los más pequeños de la familia.

Los talleres se desarrollarán un fin de semana al mes, de octubre a mayo, en el Aula Escénica del Centro Cultural Miguel Delibes, con cuatro sesiones por día, 11.00 horas para niños de cero y un año; 12.30 horas para niños de uno y dos años; 17.30 horas para niños de dos y tres años, y 19.00 horas para niños de tres a cinco años.

Estos talleres de música para la primera infancia tienen un precio de cinco euros por persona, con descuentos tanto para participantes como para adultos acompañantes, que sean familias numerosas, desempleados, mayores de 65 años o personas con discapacidad, así como víctimas del terrorismo.

Por otro lado, el ciclo contempla la oportunidad de asistir a un ensayo general de la OSCyL, que se mostrará al público en 11 ocasiones los jueves correspondientes a programas de abono, el 1 de octubre, 19 de noviembre, 3 de diciembre, 14 y 22 de enero, 25 de febrero, 8, 16 y 29 de abril, así como el 27 de mayo y el 4 de junio.

Los ensayos abiertos están dirigidos especialmente a colectivos con necesidades de apoyo específico, como personas con discapacidad, así como a alumnado de Segundo ciclo de Educación Secundaria, Bachillerato, centros de día para personas adultas y escuelas para mayores.

La asistencia está limitada a un máximo de 100 personas por ensayo, con un precio simbólico de dos euros por entrada. La participación requiere inscripción previa a través de un formulario habilitado para tal fin.

Los ensayos estarán sujetos a la disponibilidad de sala, a las normas de organización y a posibles modificaciones o cancelaciones por decisión de la dirección artística, sin que ello implique derecho a reembolso o reubicación.

Las entradas para los diferentes espectáculos y talleres se pondrán a la venta a partir del 1 de octubre a las 10.00 horas, en Taquillas y página web del Centro Cultural Miguel Delibes.