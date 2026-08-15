El ciclo Música Callada reúne a 10.000 espectadores y celebra su décimo aniversario en Burgos

BURGOS, 15 (EUROPA PRESS)

El ciclo Música Callada ha alcanzado este año su décima edición tras reunir a cerca de 10.000 espectadores a lo largo de su trayectoria, consolidado como una de las propuestas culturales "más singulares" de la provincia de Burgos "para acercar la música de calidad al medio rural y poner en valor el patrimonio histórico".

Organizado por la Mancomunidad Encuentro de Caminos, el proyecto nació en 2016 con el objetivo de promover el patrimonio histórico y generar experiencias de encuentro entre la música, el paisaje y la arquitectura, señalan a través de un comunicado.

La ermita románica de Nuestra Señora del Valle, en Monasterio de Rodilla, se ha afianzado como sede principal, en diálogo con espacios de Cardeñuela Riopico, Rubena, Quintanapalla, Fresno de Rodilla, Atapuerca y Olmos de Atapuerca.

Bajo el lema 'Lux aeterna', la programación de 2026 ha incluido once conciertos principales que comenzaron el pasado 26 de julio y concluirán el 19 de agosto, además de las tres citas de la sección fringe Nuevas Resonancias.

Esta edición ha recorrido emplazamientos como la Mina Esperanza, el CAREX de Atapuerca o la ermita de Nuestra Señora del Valle, e ha incorporado espacios fuera de la mancomunidad como el Museo de Burgos, el Museo de la Evolución Humana, el Centro de Arte Caja de Burgos CAB y los Yacimientos de Atapuerca.

Entre las actividades desarrolladas ha figurado una residencia artística a cargo del contrabajista Leonardo Teruggi, la conmemoración del 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el estreno nacional de 'Lunaris' con motivo del eclipse solar del 12 de agosto. Asimismo, han participado formaciones como Forma Antiqva, GARA Quartet, Juanjo Mosalini, Juanjo Guillem, Neopercusión y Q-SION, y se ha desplegado el proyecto 'Estelas' con microencuentros sonoros.

La principal novedad de este año ha sido la sección fringe Nuevas Resonancias, organizada en colaboración con el Centro de Arte Caja de Burgos CAB para ofrecer visibilidad a jóvenes intérpretes. Los proyectos finalistas Al Tayr, la flautista Anna Williams junto al clavecinista Dylan Donegan, y Nocturnalia Ensemble -ganador de la convocatoria- han actuado en el CAB. El jurado ha concedido además una mención especial a Álvaro Fernández Bravo, quien participará en la edición de 2027.

La décima edición culminará el 19 de agosto, a las 21.30 horas, en el Centro de Arqueología Experimental (CAREX) de Atapuerca. Seis percusionistas de Neopercusión y Q-SION Percussion Ensemble interpretarán 'Le Noir de l'Étoile', de Gérard Grisey, en una cita que ha contado con la colaboración de la Fundación Caja de Burgos y del Museo de la Evolución Humana.

La organización ha destacado la respuesta del público en la ermita de Nuestra Señora del Valle, donde los asistentes han posado con un girasol, elemento adoptado como símbolo del ciclo.

Con esta conmemoración, el proyecto ha reafirmado su compromiso con la descentralización de la oferta artística y la valorización del patrimonio rural en la Mancomunidad Encuentro de Caminos, finaliza el comunicado.