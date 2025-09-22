El ciclo 'Otoño de Cine: Mujeres Rurales' llevará 18 proyecciones a seis localidades de Palencia

PALENCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Otoño de Cine: Mujeres Rurales', llega de manos de la Diputación de Palencia, para llevar a seis localidades palentinas un total de 18 proyecciones documentales sobre las experiencias personales de 28 mujeres que habitan el medio rural de la provincia.

Entre el 23 de septiembre y el 30 de octubre, se proyectarán en las localidades de Guardo, Cervera de Pisuerga, Baltanás, Dueñas, Paredes de Nava y Carrión de los Condes la serie documental 'Mujeres Rurales' que engloba tres episodios: 'Mujeres Invisibles', 'Mujeres Silenciosas' y 'Mujeres Intrépidas'.

En total serán 18 sesiones cinematográficas, en las que las 28 protagonistas con sus experiencias han puesto imagen y voz a la presencia e influencia de las mujeres en el medio rural palentino. "Otoño de cine hará que esas mujeres nos roben el corazón, derriben las barreras de la intolerancia y nos hagan creer que el desarrollo y el crecimiento de nuestros pueblos es posible", ha explicado el director del documental, apunta Alberto Arija, durante la presentación del ciclo.

El documental es una producción de arijaestudio y VisualCreative, financiado por la Diputación de Palencia. Cada uno de los capítulos se ha grabado en diferentes lugares de la provincia.

Tal y como apunta el director, 'Mujeres Rurales' propone una mirada al pasado, presente y futuro de la presencia de las mujeres que habitan los pueblos españoles la postguerra hasta nuestros días, "mirando de una forma optimista hacia el futuro".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió al Proyecto el tercer premio a la Excelencia en la Comunicación sobre Mujeres Rurales en el año 2024. Desde su estreno, casi 720.000 espectadores han visto alguno de los capítulos de la serie documental.

Esta cifra de audiencia se ha conseguido a través de las visitas en las redes sociales y páginas web, la audiencia en televisión y en el ciclo 'Cine y Mujeres Rurales' que organiza el Ministerio de Agricultura para todos los países de habla hispana.