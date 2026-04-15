El ciclo 'Primavera organística' ofrece un concierto dedicado a Urraca I en la Catedral de León este viernes

Cartel del concierto de órgano que tendrá lugar este viernes en la Catedral de León dedicado a la soberana Urraca I. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de órgano 'Primavera Organística' de la Catedral de León incluye un concierto dedicado a la soberana Urraca I a cargo de Ángel Montero que tendrá lugar este viernes a las 20.30 horas.

El concierto, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, contará con un programa de música medieval que rememora el tiempo en que murió la soberana, primera mujer que reinó en Europa por derecho propio, en el marco de la celebración del noveno centenario de su fallecimiento.

Ángel Montero es profesor titular de Órgano en el Conservatorio Profesional de Música 'Arturo Soria' de Madrid y es organista titular de la Catedral de Segovia. Además de su labor docente, desarrolla una intensa actividad como organista y colabora como continuista dentro de diferentes conjuntos instrumentales y vocales.

Ha ofrecido conciertos en numerosos lugares de España, así como en Alemania, Italia, Suiza, Portugal, Francia y Marruecos. Cursó los estudios de Grado Superior de Órgano en Madrid (Centro Superior Katarina Gurska, 2012- 2016) con el profesor Roberto Fresco con Matrícula de Honor Fin de Carrera, así como estudios de Máster de Interpretación Musical de Órgano en Múnich (Hochschule für Musik und Theater München, 2016-2018) con el profesor Bernhard Haas.

Ha ampliado su formación con diferentes cursos y clases magistrales en España, Holanda, Alemania y Dinamarca, con destacados maestros del panorama internacional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Recibió el Primer Premio del IV Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes 'Iohannes Baptista Cabanilles' 2017, de la ciudad de Algemesí, así como el Premio Andrés Segovia - José Miguel Ruiz Morales 2010 en las jornadas de 'Música en Compostela'.

Es presidente de la Asociación 'Correa de Arauxo' de Amigos del Órgano de Segovia, así como el coordinador del Curso Internacional de Órgano del Festival Museg de Segovia. Junto a su labor docente y concertística lleva a cabo, además, una acción divulgativa del instrumento y su repertorio dentro de diferentes instituciones de Castilla y León (principalmente en Segovia) y Madrid, dedicadas a estos propósitos.