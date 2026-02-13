Los científicos Sergio Boixo y César de la Fuente defienden unidad política e inversión para retener el talento español

El científico César de la Fuente Núñez (izquierda) y el ingeniero Sergio Boixo (derecha), junto a la rectora de la ULE, Nuria González, durante el acto de su investidura como doctores Honoris Causa de la Universida de León. - ULE

LEÓN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El científico César de la Fuente Núñez y el ingeniero Sergio Boixo han defendido este viernes la necesidad de retener el talento en España y propiciar el regreso de quienes han tenido que salir del país para continuar con su proyección profesional mediante la unidad de las diferentes fuerzas políticas y una mayor inversión en ciencia e investigación.

Según ha explicado César de la Fuente es "fundamental" confiar en la ciencia a largo plazo y en España, en muchas ocasiones, las agendas de financiación para ciencia e investigación dependen de agendas "más cortoplacistas", de diferentes partidos políticos y, en este sentido, sería importante que todos se pusieran de acuerdo en que la ciencia es un motor económico, de conocimiento y de avance para el país. "Da igual que seas de derechas, de izquierdas o de centro; realmente sería importante ponerse todos de acuerdo en esto, unas bases funcionales para avanzar", ha apostillado.

En este contexto, ha expresado la necesidad de incrementar el porcentaje que se dedica a investigación del Producto Interior Bruto (PIB) y ha precisado que los países "punteros" del mundo esta proporción es de alrededor del 3 por ciento o más, muy superior a la de España.

"Otros países lo están haciendo", ha apuntado y ha abogado por sentar esas bases y que el conjunto de la sociedad se ponga de acuerdo para que España sea puntera en ciencia. "El talento está aquí. Es difícil retener el talento y es una pena porque nos educamos aquí y luego tenemos que salir", ha argumentado.

"UNA PÉRDIDA MUY GRANDE"

El hecho de que el talento en España se vaya a otros países es, según ha indicado, "una pérdida muy grande", que además tiene detrás la inversión realizada desde la educación pública española, por lo que ha insistido en la necesidad de retener y atraer de vuelta a los científicos e investigadores que han tenido que salir fuera para continuar con sus cerraras profesionales.

Según ha explicado, hay que crear un ecosistema donde la gente quiera volver y "esté a gusto" en España. Para ello la sociedad debe "mirarse a la cara" y apostar por ello. "Yo creo que se puede hacer", ha recalcado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado Sergio Boixo, que ha suscrito las palabras de César de la Fuente y ha añadido que para lograr la retención del talento también es importante que la industria y el mundo privado apoyen a la ciencia de manera complementaria al sector público.

APOYO PÚBLICO Y PRIVADO

En este sentido, ha subrayado la necesidad de que la ciencia esté apoyada tanto por el ámbito público como por el sector privado, ya que es el motor de crecimiento social y también el motor de crecimiento empresarial. "Hay muchas empresas en España que sí lo hacen, y hay que hacerlo con ambición, porque hay empresas en España que sí apuestan con ambición por proyectos tecnológicos punteros y acaban en su propio campo siendo referentes mundiales", ha concluido.

César de la Fuente y Sergio Boixo se han pronunciado de este modo en la Universidad de León, en el marco del acto de investidura de ambos como doctores Honoris Causa por la Universidad de León (ULE).

César de la Fuente Núñez (A Coruña, 1986) lidera el 'Machine Biology Group' en la University of Pennsylvania (EEUU), un equipo pionero que combina biología, ingeniería e IA para diseñar nuevos fármacos. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de medicamentos capaces de combatir infecciones, algunas de ellas resistentes, con el potencial de salvar millones de vidas en todo el mundo.

Por su parte, Sergio Boixo Castrillo (León, 1973) es una de las figuras más influyentes en el ámbito internacional en el campo de la computación cuántica. Licenciado en Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con estudios en Filosofía y Matemáticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), obtuvo el doctorado en Física por la University of New Mexico.