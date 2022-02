Científicos UVA ven en el Perseverance el "primer paso" para llevar al hombre a Marte

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los científicos de la Universidad de Valladolid (UVA) que han desarrollado parte de la tecnología que porta el Perseverance en Marte han celebrado hoy un año de "records", al tiempo que aseguran que esta misión es el "primer paso" para llevar al hombre a Marte.

"Es el primer paso de una sucesión de muchas más misiones complejas para traer muestras seleccionadas a la Tierra. La misión retorno es una etapa necesaria si algún día se pretende llevar a un humano a otro planeta", ha explicado el director del equipo Fernando Rull, que ha participado junto a los investigadores Guillermo López y José Antonio Manrique, en una rueda de prensa para hablar de los logros de la misión NASA MARS 2020.

Fue el 18 de febrero cuando el Perseverance aterrizaba en el planeta rojo. Los investigadores de la UVA han desarrollado el sistema de calibración del SuperCam, un "sofisticado instrumento" responsable de los espectómetros que analizan las diferentes señales espectroscópicas y de imagen.

Al ser el SuperCam un instrumento que integra de forma combinada diferentes técnicas analíticas, su sistema de calibración debe ser capaz de satisfacer y dar respuesta a las necesidades de calibrado de cada técnica y también a las de la ciencia combinada entre ellas.

"A través de las muestras que se está recogiendo con el rover se pueden proporcionar la información química elemental y la parte del estudio geoquímico, además de la parte espectroscópica que hace el análisis estructural de los materiales obtenidos", ha detallado en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este punto, Guillermo López ha celebrado la "multitud de hitos" de la Perseverance durante los 359 días marcianos, "más largos que los terrestres", que lleva el vehículo en Marte. "El primer vuelo de un artefacto en la superficie de otro planeta, récord de desplazamientos por su sistema de navegación, al desplazarse 320 metros en un solo día para un recorrido total de unos cuatro kilómetros con el objetivo de retornar al punto de inicio", ha apostillado.

El objetivo principal, ha recordado, es analizar los restos del delta que se formó dentro del cráter Jezero y que tuvo agua hace 3.500 millones de año. Durante este tiempo el 'rover' ha recogido materiales de la zona y ahora se dirigirá hacia el cráter volviendo tras sus pasos para evitar que unas dunas "pongan en peligro los 24.000 millones de dólares" invertidos en esta misión.

"El objetivo ya para los próximos meses o años es, como decimos, analizar la parte frontal del delta y luego incluso ir trepando para ir hacia la entrada de agua, donde habrá una mayor cantidad de información", ha añadido.

PLANETA HABITABLE

Por último, José Antonio Manrique ha certificado que las noches en marte "son tranquilas en términos atmosféricos" y que el sonido se atenúa "antes" debido a la composición de la atmósfera del planeta. La misión está prevista para "un ciclo marciano", es decir, dos años terrestres, si bien los investigadores han explicado que los sistemas fabricados por la NASA duran "ocho o diez veces más" de lo previsto por lo que auguran una "larga vida ce ciencia, tecnología y resultados" en Marte.

Por último, no se han pronunciado sobre indicios de vida en el planeta rojo. "Sabemos que es una zona que ha interactuado con agua y que el planeta en el pasado ha sido habitable. Eso lo tenemos claro. De ahí a poder afirmar si en ese entorno ha habido vida... no podemos responder ahora porque es muy complejo. Si Marte tuvo vida, no tuvo tiempo como para evolucionar a formas de vida complejas. Y lo que estamos buscando son rastros muy sutiles de esa posible vida microbiana, con lo que es muy probable que salvo sorpresa tengamos que esperar a que esas muestras estén en la tierra para responder a todas estas preguntas", ha concluido José Antonio Manrique.