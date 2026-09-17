Cientos de educadoras infantiles se concentran en CyL por la dignificación del sector de 0 a 3 años

Más de medio centenar de personas se concentra en Valladolid por la dignificación del sector de 0 a 3 años - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han respaldado este jueves en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid la movilización estatal de educadoras de 0 a 3 años convocada bajo el lema 'El derecho a vincularse' para reclamar "una bajada real de las ratios, la implantación de la pareja educativa estable, plantillas suficientes y el fin de las aulas mixtas en los centros completos".

La 'Plataforma 0-3' de Burgos ha concentrado a algo menos de un centenar de personas, según fuentes policiales, en la Plaza Mío Cid para reclamar ratios "dignas" y un reconocimiento "real" de la profesión bajo el lema 'El derecho a vincularse'. Como han explicado, el hilo rojo y la camiseta amarilla que utilizan son un símbolo de la reivindicación,. Se asimila al "vínculo invisible que une a cada criatura con las profesionales que la acompañan".

La petición en Burgos es la "bajada real de ratios y las plantillas suficientes", así como el reconocimiento como sistema educativo al igual que el resto de etapas educativas. Las personas que se encargan de esta educación han apuntado que ellas no son "cuidadoras de un aparcamiento infantil", sino "profesionales de la educación"

El lema de la pancarta era 0-3 el lucha. Soluciones ya, en una concentración en la que figuraban varias banderas de comisiones obreras

Más de medio centenar de personas han asistido al acto convocado en la Plaza de San Marcelo de la capital leonesa promovido por CCOO y la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI).

Miguel Rodríguez, delegado de la organización sindical, señalado que la enseñanza de cero a tres años parece "la hermana pobre" de la educación y ha reivindicado unas ratios más bajas; el fin de las aulas mixtas, ya que hacen que la educación ofrecida sea "mediocre"; una bajada de ratios que se ajuste, como mínimo, a la recomendación de la UE y abordar la problemática de las diferentes remuneraciones de las trabajadoras por los diferentes modelos de gestión.

Por su parte, Sandra Lera, educadora infantil y portavoz de la Plataforma PLEI, ha manifestado que las condiciones actuales son "mejorables" y ha hecho alusión a la necesidad de abordar la reclasificación profesional o la implantación de un calendario escolar.

"Este sector es tan variado que hay gente de la Junta, de colegios, de ayuntamientos, de escuelas privadas... Al final lo único que nos une a todas es el bienestar de los niños y el bienestar nuestro como educadoras para poder darles lo mejor", ha resumido.

Más de medio centenar de personas se han concentrado en Palencia "por la dignidad del 0-3, para que se nos reconozca como educación y por los derechos de los niños", tal y como ha señalado la responsable de la Plataforma 0-3 en Palencia, Maruchi Arpa.

En este sentido, se ha referido también a la necesidad de reducir la ratio de alumnos, de ampliar los recursos para los niños con necesidades educativas especiales y el reconocimiento profesional y salarial de los educadores.

Convocados por la Plataforma 0-3 y CCOO, los manifestantes han exigido a la Junta la aprobación de un decreto que reduzca la ratio de alumnos por educador, según edades, y se acaben con las aulas mixtas en las que no se tienen en cuenta las necesidades evolutivas de cada niño.

Los educadores de 0 a 3 años se han movilizado también en Salamanca, en concreto en la plaza de los Bandos, para solicitar mejoras en sus condiciones laborales, algo que han asegurado en la tarde de este jueves que afectaría también de manera positiva a los alumnos.

Decenas de profesionales de centros públicos y concertados han pedido igualmente adaptar los ratios a su carga de trabajo tras pancartas que rezaban 'Abandono y violencia institucional. Somos la voz de la infancia. 0-3 es educación'.

En Valladolid, cerca de medio centenar de personas se ha concentrado este jueves en la Plaza Zorrilla de la capital vallisoletana para exigir la dignificación de las educadoras infantiles del sector de cero a tres años y criticar el "incumplimiento sistemático" de la legislación por parte la Junta con la "creación de unidades mixtas en centros ya completos".

Durante la concentración, que ha comenzado sobre las 19.00 horas, los asistentes han portado pancartas con frases como '¡Menos ratios, mejores condiciones!', '¡No guardamos, educamos!' o '¡Mañueco, escucha, cero tres sigue de lucha!'.

En declaraciones recogidas por Europa Press, tanto la portavoz sindical de CCOO, Gemma Arranz, como la secretaria de Enseñanza Privada del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Valladolid, Elisa Abril, han coincidido en señalar que tanto el Gobierno como la Administración autonómica "no han solucionado ninguno de los problemas a los que se enfrenta un sector que está precarizado y olvidado".

Precisamente, han explicado que las educadoras infantiles reclaman, entre otras cuestiones, una bajada de ratios para que la educación pueda ser de calidad, ya que las ratios son el doble que las que hay en Europa.

En este sentido, Abril ha explicado que el Ministerio ya se ha pronunciado este verano con una propuesta de ley de la bajada de ratios y se ha comprometido que en el cero a tres, aunque ha señalado que se tendrá que implantar de manera paulatina a partir del próximo curso.

"Por supuesto que es algo que aplaudimos, pero sí que queremos decir que vamos a estar muy vigilantes a que esto se cumpla de verdad y pedir a la Junta que no espere al curso para implementarla sino que se puede que lo haga desde ya", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que lo que "está en juego es la educación de los menores en una etapa de la vida muy importante para ellos".

En la misma línea, han recordado que desde hace un par de años también se ha reclamado al Ejecutivo autonómico que no abra unidades mixtas, ya que se mezclan diferentes edades.