Cientos de palentinos "disfrutan" de las 'Convivencias en la Nieve', organizadas por la Diputación

Una de las estaciones de esquí, en el programa. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tradicional programa de 'Convivencias en la Nieve', que organiza Diputación de Palencia desde hace 35 años para fomentar el deporte del esquí, se desarrolla una temporada más "con un balance muy positivo, tanto a nivel de participación como de satisfacción por parte de los esquiadores".

La convocatoria, con 50 plazas más que años anteriores, supuso "un verdadero éxito desde el principio", y ha sido "tanto el interés mostrado por los palentinos", que el Servicio de Deportes de la Institución Provincial se vio obligado a efectuar un sorteo público para adjudicar las plazas a los distintos destinos y fechas, señala la institución provincial a través de un comunicado.

Están en marcha viajes a Grandvalira y a Baqueira, y aún quedan otros turnos a Andorra y a Sierra Nevada, lo que ha supone "un importante esfuerzo económico y organizativo, pues se ofrece una actividad de gran calidad, en la que se cuida cada detalle para que los participantes únicamente se hayan tenido que preocupar de disfrutar del esquí".

Esta "extensa oferta" posibilita la intervención tanto de esquiadores experimentados como de principiantes, pues, para sacar las máximas capacidades de cada uno, los participantes reciben un cursillo de lunes a viernes, de 15 horas en Andorra y 10 en el resto de las estaciones, impartido por monitores con titulación y amplia experiencia.

El programa incluye, además, alojamiento en buenos hoteles, pensión completa, alquiler de material, forfait de cinco días y seguro de accidentes para los días de actividad.

"Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que el desarrollo de la actividad está siendo muy positivo y, como bien reza este programa, la convivencia entre los participantes y las ganas de pasarlo bien priman en todos los viajes", finaliza el comunicado.