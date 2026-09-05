Cientos de personas en el Gran Desfile de las Tres Culturas de las Jornadas Medievales, la "fiesta más popular" de Ávila

El alcalde de Ávila en el Gran Desfile de las Tres Culturas en el marco de las XXIX Jornadas Medievales. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Desfile de las Tres Culturas ha congregado hoy en el casco histórico de Ávila a abulenses y visitantes, en el día central de las XXIX Jornadas Medievales, la "fiesta más popular" de la ciudad, tal y como ha subrayado el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

El regidor, acompañado por la corporación municipal, ha participado en un desfile que ha recorrido el recinto del mercado desde la plaza del Mercado Chico hasta la de la Catedral, con paso por el Rastro y el Mercado Grande y que, entre los diferentes grupos de animación, ha contado con los sbandieratori de Arezzo (Italia), que han realizado varias exhibiciones a lo largo del recorrido.

Cerca de un centenar de arqueros, una decena de grupos de animación, músicos como la Banda de Música de Ávila y también los participantes del concurso de atavíos, cuyos ganadores se conocerán mañana domingo, han formado parte de este gran desfile en el que también se ha podido ver a juglares, caballeros y damas de la corte, guerreros y brujas, junto a seres mágicos, orcos y hechiceros.

Este sábado, con más de 40 actividades por delante, supone el ecuador de una programación integrada por más de 150 actividades fijas que conforman las cuatro jornadas del mercado medieval de Ávila.

Por delante, hasta el domingo por la noche, aún quedan torneos a caballo, exhibiciones de arqueros, la carrera infantil de Las Tres Culturas, exhibiciones de aves rapaces, espectáculos de títeres, disparos de cañones, desfiles de marionetas articuladas y asaltos a la muralla, junto con toda la animación que recorre los más de 300 puestos que conforman el mercado medieval en el casco histórico de Ávila, declarado de Interés Turístico Nacional.

Sánchez Cabrera ha destacado la "absoluta normalidad" que impera en el desarrollo de estas Jornadas Medievales en la que solo se han producido "incidencias menores" y no se han visto grandes aglomeraciones pese a que sí se ha logrado afluencia.

Así, las XXIX Jornadas Medievales de Ávila llegan al ecuador tras un viernes de plena actividad en el que se vivió una gran afluencia en los diferentes espacios, especialmente por la tarde, con puntos que resultaron de "gran atractivo" como los torneos medievales en el atrio de San Isidro, el espectáculo de fuego de por la noche en el Mercado Grande o los desfiles de la marioneta articulada.

Junto a estos puntos de actividad, se vivió, igualmente, gran afluencia en los puntos que congregan a los más de 300 artesanos distribuidos en todo el mercado, como las plazas del Mercado Chico, Catedral, Nalvillos o Italia.

Sobre las incidencias, con 682 pulseras identificativas distribuidas en los puntos de Protección Civil este viernes, se registraron dos extravíos de menores, a las 20.15 y 22.15 horas; ninguno de ellos llevaba pulsera y fueron recogidos en los puntos del paseo del Rastro y el atrio de San Isidro, tal y como ha detallado el Consistorio.

Igualmente, Protección Civil realizó trece asistencias, relacionadas en su mayoría con caídas y únicamente tres, por efecto de las altas temperaturas, que alcanzaron los 34,6 grados a las 13.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, se realizaron dos traslados a Urgencias del centro de salud Ávila Estación, por luxaciones de rodilla y hombro, respectivamente, y uno al servicio de Urgencias del hospital Nuestra Señora de Sonsoles, por una afectación oftálmica.