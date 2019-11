Cientos de personas rechazan el despido "por enfermedad"

Actualizado 27/11/2019 14:45:30 CET

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas --cerca del millar-- se han concentrado en Castilla y León frente a la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno para reclamar la derogación de las reformas laborales y protetar contra el despido por bajas justificadas, algo avalado en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 16 de octubre.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado estas concentraciones bajo el lema "No al despido por enfermar" y han portado diferentes pancartas y coreado diferentes mensajes reivindicativos para pedir, por un lado, la derogación de las reformas laborales de PP y PSOE y, por otro, expresar su rechazo a la sentencia del TC y pedir también la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.

La concentración más numerosa se ha producido en Valladolid, frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, donde se han dado cita unas 200 personas han estado presentes los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente.

Allí, los asistentes han coreado consignas como "con nuestra salud no se juega", "el trabajo no se vende, se defiende" o "la lucha es el único camino" mientras portaban banderas de ambos sindicatos y sendas pancartas en las que se podía leer el lema de la movilización, "No al despido por enfermar", y "Juventud trabajadora ¡Por un futuro digno!".

En este marco, Faustino Temprano ha explicado que las concentraciones se han realizado frente a la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno para trasladar al Ejecutivo en funciones y al futuro gobierno que hay que derogar las reformas.

Además, ha rechazado la sentencia del TC y ha recordado que ya advertían de los peligros de las reformas laborales, que tienen como primera consecuencia que los trabajadores no se cojan bajas y vayan a trabajar por "miedo" a perder su puesto de trabajo. Por ello, ha señalado que recurrirán a instancias europeas para que se eche para atrás el fallo, al tiempo que harán llegar al Alto Tribunal escritos de representantes de los trabajadores.

Además, ha enviado un mensaje al Gobierno, al que advierte de que no se sentarán a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que consieran necesario por estar "desfasado", si no se derogan las reformas laborales porque no están en "igualdad de condiciones" con respecto a los empresarios, por lo que se seguirán movilizando.

CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS

Por su parte, Vicente Andrés ha reiterado que ya con la huelga general en 2012 advertían de las consecuencias de las reformas laborales, fundamentalmente la última, y siete años después tienen una situación precaria pese a que hay más riqueza. Además, considera que es el "colofón" depsedir "por enfermar", lo que supone un "punto de inflexión".

Por ello, ha reclamado al Gobierno "de forma inmediata" que las primeras medidas se derogue el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores porque de lo contrario se está "ante un nuevo paradigma", lo que es "una indecencia en un país moderno como España".

Andrés, quien ha insistido en derogar las reformas laborales, ha pedido que "primero, como emergencia", preservar la salud de los trabajadores.

Las concentraciones se han sucedido en las nueve provincias y han congregado a cientos de personas frente a las sedes gubernamentales en las capitales.