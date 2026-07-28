El cierre al tráfico por obras en la calle Estación del Norte, en Valladolid, se prolonga hasta este viernes

Información sobre el corte de tráfico en la calle Estación del Norte, que se prolonga hasta el viernes 31. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha confirmado este martes que el cierre al tráfico de la calle Estación del Norte, con motivo de las obras de remodelación de la estación Campo Grande que lleva a cabo Adif, se prolongará hasta el viernes 31 de julio, seis días más de lo inicialmente informado.

La calle se cortó al tráfico la pasada semana y en principio se informó de que iba a estar cerrada hasta el sábado 25, por las obras de remodelación de la estación Campo Grande, con un corte completo en ambos sentidos, salvo para acceder al Hospital Campo Grande o a vados autorizados.

Este lunes se indicaba que el corte finalizaría ese mismo día, pero en la mañana de este martes la Policía Municipal ha actualizado la información y ha señalado la afección al tráfico se mantiene hasta este viernes "debido a la prolongación de los trabajos".

El acceso con vehículos a la estación Campo Grande, por lo tanto, sólo podrá hacerse desde la calle Recondo.