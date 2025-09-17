El CIFP Pico Frentes de Soria sumará cuatro titulaciones y 120 plazas tras una inversión de trece millones

SORIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ampliación en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) 'Pico Frentes', en la capital soriana permitirá incorporar cuatro nuevas titulaciones y 120 plazas escolares adicionales tras una inversión de 13.000.948 euros.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado este miércoles las obras de ampliación donde ha destacado que el ejecutivo autonómico mantiene una inversión "constante" en la mejora de las infraestructuras docentes de Castilla y León que favorecen "los excelentes resultados de su sistema educativo".

Este centro, inaugurado en el curso 2008-2009, ha experimentado un "notable crecimiento" y, en el curso pasado, contó con 436 estudiantes. El plazo de matrícula para el actual periodo lectivo continúa abierto y se prevé que la cifra de estudiantes aumente con la incorporación de los nuevos estudios.

En este sentido, la titular de Educación ha destacado que las cifras de matriculados no paran de "mejorar" en la Formación Profesional. "En Soria, se ha producido un aumento del 3,28 por ciento con respecto al año anterior, superando el aumento medio de la Comunidad, llegando previsiblemente a 1.825 alumnos", ha detallado.

"Se van a implantar en la provincia hasta seis nuevos ciclos formativos. La apuesta que está haciendo la Junta de Castilla y León por la FP está suponiendo una verdadera revolución con algunas de las mayores inversiones educativas que se han hecho hasta ahora", ha continuado Lucas.

En concreto, en el CIFP 'Pico Frentes' se incorporan cuatro nuevos títulos este curso: Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, Técnico en Instalaciones de Producción de Calor, Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y el curso de especialización Inspección técnica y peritación de siniestros en vehículos. Con ellos, serán 18 los ciclos que conformen la oferta formativa del centro.

OTRAS OBRAS

La Consejería de Educación está avanzando en la realización de otras importantes intervenciones en Soria como la ampliación del CIFP 'La Merced', con un presupuesto de más de nueve millones de euros.

Esta mejora permitirá trasladar el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas, que actualmente se imparten en el Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) 'Virgen del Espino'.

También ha repasado la tercera actuación en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Gerardo Diego' de Golmayo que contará con más de 2,7 millones de euros para con la construcción de un nuevo edificio con capacidad para 120 puestos escolares, es decir, dos unidades para 1º y otras dos para 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Además, durante las vacaciones estivales la Junta de Castilla y León ha acometido nueve obras de mejora, reforma y sustitución (RMS) en los centros docentes de la Comunidad aprovechando el cese de la actividad lectiva, gracias a una cuantía que ha ascendido a 562.095 euros.

A estas cantidades se ha de sumar los 150.000 euros destinados al convenio de colaboración con la Diputación Provincial para financiar obras relativas al mantenimiento de los edificios escolares del medio rural hasta 2026