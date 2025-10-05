Cigales (Valladolid) reúne a 300 participantes en la mayor concentración de vehículos crawler de España.

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IV KDD Crawler de Cigales (Valladolid), la más grande de España, ha reunido a 300 participantes que han llegado de todas las provincias de Castilla y León, además de Madrid, Asturias, Andalucía, Cataluña, Galicia, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Portugal para disfrutar de un fin de semana de actividades en torno a estos vehículos de radiocontrol.

Los vehículos crawler rc son coches teledirigidos de una categoría joven en el mundo del radiocontrol pero que acapara a la mayoría de aficionados de este tipo de vehículos. Se trata de coches preparados para hacer trial, rutas por el campo y senderismo.

La KDD comenzó el pasado viernes por la noche con la recepción de los asistentes y un circuito de obstáculos para los inscritos que congregó a un público que se acercó a disfrutar de estas "joyas de radiocontrol", según ha informado el Ayuntamiento de Cigales en un comunicado recogido por Europa Press.

Ya el sábado por la mañana, el término de 'la Corona' se convirtió en un circuito habilitado para la ocasión con diferentes pasarelas, obstáculos y una "cuidada" decoración para el disfrute de participantes y público asistente al evento.

Por la tarde fue el momento de una de las novedades de este año, la Ruta en el 'Teso Blanco', un paraje en el término Municipal de Cigales donde los participantes disfrutaron de la puesta de sol y pudieron realizar una ruta nocturna que congregó a un gran número de asistentes.

Para concluir, este domingo se ha llevado a cabo una prueba cronometrada con obstáculos, con lo que se ha puesto "el broche final" a tres días de "competición, hermanamiento y disfrute" de los aficionados a este tipo de vehículos.