Hasta cinco carreteras cortadas en la provincia de Salamanca por el desbordamiento de agua

Cortado el acceso a La Valmuza por la carretera de Matilla de los Caños, la DSA-300, por el desbordamiento del arroyo Valmuza, a 5 de febrero de 2026, en La Valmuza, Salamanca, Castilla León (España). Las intensas lluvias registradas en los últimos días h - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo ha afectado este jueves a la provincia de Salamanca donde ha dejado a su paso inundaciones, cortes de tráfico y balsas de agua en varios tramos de carreteras que complican la circulación con hasta cinco carreteras cortadas.

La Diputación de Salamanca ha informado de que mantiene activados todos los dispositivos de conservación de carreteras provinciales para hacer frente a las incidencias provocadas por la borrasca y ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos, evitar circular por las carreteras afectadas y atender siempre a la señalización y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

En el caso concreto de las carreteras de titularidad provincial cortadas al tráfico rodado en estos momentos, su reapertura dependerá de la evolución del temporal y del descenso de los caudales en cada caso.

La Diputación Provincial ha explicado que el área de Fomento a través de sus equipos de conservación de carreteras y parque de maquinaria tiene en "continuos desplazamientos" a sus servicios para atender los avisos recibidos, si bien han priorizado las actuaciones en función de la gravedad y de los medios disponibles.

Las carreteras cortadas son la DSA-106, entre Arapiles y Calvarrasa; la DSA-206, entre Torrezapata y Monterrubio de la Sierra; la DSA-206, de Campillo a Berrocal; la DSA-300, en la entrada a La Valmuza y hacia Matilla de los Caños y se cortará previsiblemente la DSA-551, tras un aviso de desbordamiento del regato.