Cinco detenidos por daños y tentativa de hurto de cableado de cobre en León que simulaban ser operarios

La Policía Nacional ha detenido en Ponferrada (León) a cinco personas por daños y tentativa de hurto de cableado de cobre. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Ponferrada (León) han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de daños y un delito de hurto en grado de tentativa de cableado de cobre que simulaban ser operarios de empresas autorizadas.

La investigación se inició a raíz de la comunicación realizada por una empresa tras detectar una actuación sobre una infraestructura de telefonía que no realizaba ninguna de sus subcontratas autorizadas. Los hechos fueron puestos en conocimiento policial después de que un técnico de la empresa acudiera a una obra que se realizaba en Ponferrada y observara a cinco varones que trabajaban en el interior de una arqueta de telefonía.

El trabajador manifestó que ya había visto días antes a las mismas personas en otros puntos de la ciudad, concretamente en la zona de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), lo que levantó sus sospechas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los investigadores, tras realizar las comprobaciones oportunas con la empresa, confirmaron que únicamente trabajaban en la zona dos subcontratas autorizadas y que las personas observadas no pertenecían a ninguna de ellas.

Los detenidos actuaban vestidos con ropa de trabajo de alta visibilidad y utilizaban conos de señalización y diverso material profesional para acordonar la zona y simular ser operarios de instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones, por lo que trabajaban de este modo con aparente normalidad y a plena luz del día.

La investigación permitió determinar la participación de los cinco detenidos en las maniobras de preparación y extracción del cableado.

EL MISMO 'MODUS OPERANDI'

Según las mismas fuentes, el pasado mes de marzo se desarticuló un grupo organizado que se dedicaba a robar cableado con el mismo 'modus operandi', operación que culminó con la detención de diez individuos que actuaban en la misma localidad. Para ello utilizaban herramientas eléctricas, cizallas, cabrestantes eléctricos y generadores, material que fue intervenido junto con las dos furgonetas.

Los agentes comprobaron que el grupo actuaba de forma organizada y "perfectamente coordinada". Mientras unos integrantes accedían al interior de las arquetas para cortar y preparar el cable para su extracción, otros permanecían en el exterior para señalizar la zona, momento en que manipulaban el cable extraído, lo cargaban en las furgonetas y vigilaban la posible llegada de policías o técnicos que pudieran sorprenderles, lo que facilitaría así una rápida huida.

La investigación apunta además a una distribución de funciones entre los miembros del grupo, de forma que unos se encargaban de cortar y preparar el cableado y posteriormente otros acudían al lugar con el material necesario para proceder a su extracción definitiva.

HECHOS DE SIMILAR NATURALEZA

Además, se ha constatado que alguno de los detenidos cuenta con antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza relacionados con delitos de daños y hurto de cableado y los cinco detenidos se encuentran además en situación irregular en territorio nacional, por lo que se tramitan los correspondientes expedientes por el grupo local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Ponferrada.

Finalizadas las diligencias policiales los cinco detenidos han pasado este martes a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción Plaza 2 de Ponferrada. La investigación continúa abierta y no se descarta la relación de los arrestados con otros hechos similares cometidos en la ciudad.