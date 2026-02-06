Cinco empresas de CyL presentan sus colecciones en la pasarela de la Feria de la Moda MOMAD

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las cinco firmas de Castilla y León presentes en la pasarela de la Feria de la Moda MOMAD, que se celebra en Madrid hasta este sábado, han presentado este viernes sus nuevas propuestas para la temporada Otoño/Invierno 26-27 y Primavera/Verano.

Se trata del "mayor escaparate comercial" del sur de Europa para la presentación de nuevas colecciones de moda, tendencias e innovadores conceptos de marca y retail donde se dan cita más de 200 marcas nacionales e internacionales procedentes de 15 países que abarcan moda femenina, masculina, calzado, accesorios y moda baño, han destacado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, Grupo M (Burgos), Di de Sant y Susana Escribano (Leon), Ángel Iglesias y Marae (Zamora) han presentado esta mañana sus nuevas propuestas en el marco de una feria que se ha convertido en una excelente plataforma para el intercambio comercial y la actualización del sector y beneficiará a las firmas participantes, casi la mitad internacionales.

El espacio cuenta también con un variado programa de actividades, con conferencias que tratarán temas actuales como estrategias de marketing, internacionalización y prácticas sostenibles. Las charlas y mesas redondas son una oportunidad clave para los asistentes de conocer las tendencias que marcarán el futuro de la moda y aplicar estos conocimientos en sus propios proyectos.

A esta oferta se añade el concurso MOMAD Talents by ISEM dirigido a apoyar nuevas marcas y diseñadores emergentes. La celebración simultánea con Bisutex e Intergift en IFEMA MADRID, completa una convocatoria conjunta que conecta moda, complementos, bisutería y lifestyle.