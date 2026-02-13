Cinco investigados en Palencia por estafar 6.000 euros para falsas criptomonedas

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a cinco personas como supuestos autores de un delito de estafa por apropiarse de más de 6.000 euros haciendo creer a la víctima que estaba invirtiendo en criptomonedas, tal y como han informado desde el instituto armado.

Todo comenzó cuando la víctima vio un anuncio en internet y decidió invertir en criptomonedas. Seguidamente, los estafadores le contactaron por una aplicación de mensajería instantánea y le indicaron que debía invertir 250 euros.

A los pocos días, le informan que esos 250 euros se habían convertido en 2.200 y que para recuperarlos debía de ingresar más dinero. Mantuvieron esa dinámica hasta que se apropiaron de un total de 6.249 euros.

Tras presentar denuncia, se inició una compleja investigación que dio como resultado la identificación de las cinco personas que estaban detrás de esta estafa. Por ello, se procedió a su investigación y puesta a disposición judicial.