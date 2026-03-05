Las 'Cinco Leguas' partirá de Valoria el 8 de marzo y pasará por Pedrajas, Aldea de San Miguel, Rueda y Mucientes

Presentación del circuito de las Cinco Leguas que organiza la Diputación de Valladolid. - DIP VALLADOLID

EL circuito 'Cinco Leguas-Mayte Martínez' de la Diputación de Valladolid celebra su 30 edición, que saldrá el 8 de marzo desde la localidad de Valoria la Buena y se desarrollará hasta el 26 de abril con pruebas en Pedrajas de San Esteban, el 22 de marzo; Aldea de San Miguel, el 12 de abril; Rueda, el 19 de abril; y Mucientes, el 26 de abril.

El diputado de Deportes y Juventud, Javier González, acompañado de la atleta y concejala en el Ayuntamiento de Valladolid Mayte Martínez, ha presentado esta 30 edición de un circuito que se ha consolidado en la provincia.

Jaiver González ha explicado que el objetivo principal de esta iniciativa "es continuar fomentando la práctica deportiva entre vecinos de todas las edades, al tiempo que se da a conocer el medio rural de la provincia" y se dinamiza la vida social y económica de los municipios participantes.

Asimismo, ha agradecido "la implicación de los ayuntamientos anfitriones", que ofrecerán a los corredores productos típicos de sus localidades para que puedan recuperar fuerzas tras cada carrera.

Las pruebas se desarrollarán mayoritariamente por los núcleos urbanos de cada municipio, sobre un recorrido aproximado de 5.572 metros, equivalente a una legua castellana.

Todas las carreras comenzarán a las 11:00 horas y podrán participar en ellas todos los aficionados al atletismo y al deporte popular en general, estén o no federados, estableciéndose un límite máximo de 300 inscripciones por prueba.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web Runvasport, plataforma que la Diputación de Valladolid pone a disposición a través de su Servicio de Deportes y en la que ya se encuentran abiertas las inscripciones para todas las pruebas.

CATEGORÍAS

El circuito contempla la participación de las categorías Sub-18 y Senior, así como las categorías Máster A, B, C, D, E, F y G. En el ámbito de promoción competirán las categorías Sub-16, Sub-14, SUB-12 y Sun-10, mientras que las categorías Sub-8, Sub-6 y Chupetines tendrán carácter no competitivo.

En cada una de las leguas se reconocerá a los campeones con la entrega de un obsequio, como bolsas o prendas deportivas, además, recibirán premio el campeón, subcampeón y tercer clasificado masculino y femenino de cada categoría, así como el primer y la primera clasificada local de cada prueba.

En las categorías infantiles competitivas se entregará material deportivo a los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina, mientras que en las categorías no competitivas todos los participantes recibirán una medalla.

En la clasificación final del XXX Circuito 'Las Cinco Leguas - Mayte Martínez' 2026, el campeón y la campeona de cada categoría serán reconocidos con un trofeo, al igual que el equipo campeón masculino y el equipo campeón femenino.

En las categorías de promoción competitivas, el primer clasificado y la primera clasificada también recibirán un trofeo. Como broche final del circuito se sorteará equipamiento deportivo entre los participantes.

SOLIDARIDAD

El circuito mantiene asimismo su vertiente solidaria ya que ofrece la posibilidad de colaborar mediante donaciones con distintas asociaciones en cada una de las pruebas. En Valoria la Buena se apoyará a la AECC; en Pedrajas de San Esteban, a la asociación Sonrisa de Leire, dedicada a las enfermedades raras; en Aldea de San Miguel, a YIN CAT; en Rueda, a Manos Unidas y también a la AECC; y en Mucientes, a la Asociación Sociocultural El Arco.

Además, como colofón a esta XXX edición del Circuito 'Las Cinco Leguas - Mayte Martínez', la Diputación celebrará un gran sorteo final de equipamiento deportivo entre todos los participantes del circuito.

UN CIRCUITO DE ÉXITO.

El circuito ha visitado ya 150 municipios de la provincia a lo largo de sus distintas ediciones y se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario deportivo provincial.