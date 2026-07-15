Cinco menores inculpados por apalear a un gato y arrojar su cadáver a un tejado en Villalpando (Zamora)

Patrulla De La Guardia Civil En El Lugar Donde Varios Menores Mataron A Un Gato En Villalpando (Zamora). - GUARDIA CIVIL

VILLALPANDO (ZAMORA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha inculpado a cinco menores por maltrato animal a un gato al que golpearon con un palo y cuyo cadáver arrojaron al tejado de un edificio en la localidad zamorana de Villalpando.

En este hecho ocurrido a finales del mes de junio en la localidad de Villalpando habrían estado implicados cinco menores de edad, tres investigados y otros dos menores inimputables debido a la edad, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Según la información aportada y las pruebas obtenidas, varios menores condujeron y guiaron a dos gatos a lo largo de una calle mientras otro de los jóvenes esperaba al final de esa vía provisto de un palo. A la llegada a su altura de uno de los gatos, le habría asestado un golpe y dejado al gato malherido para posteriormente morir, tras lo que los menores arrojaron el cadáver a un tejado de una edificación próxima.

Las diligencias efectuadas, y pruebas obtenidas fueron entregadas este martes en la Fiscalía del Menor en Zamora, autoridad competente en estos casos.