Cinco millones de cupones darán "dimensión nacional" al V Centenario del Palacio Real de Valladolid

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los actos de celebración del V Centenario del Palacio Real de Valladolid adquirirán una "dimensión nacional" a través del sorteo de la ONCE del próximo 9 de noviembre, con cinco millones de cupones en circulación por todo el país con la imagen de la fachada de este "histórico edificio".

"Queríamos que la historia del Palacio Real traspasara las fronteras de la ciudad, provincia y Comunidad Autónoma y nada mejor que hacerlo a través de la ONCE para difundir esta efeméride y, a la vez, contribuir a la labor social de la organización", ha explicado el general jefe de la IV Subinspección General del Ejército y comandante militar de Valladolid y Palencia, César García del Castillo, durante la presentación del cupón en la que también han estado presentes el delegado de la ONCE en la Comunidad, Ismael Pérez, y la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, entre otras autoridades.

García del Castillo ha recordado que con estos actos programados por el V Centenario del Palacio Real se pretende no solo mostrar el "interés" por el mantenimiento del patrimonio, sino también "poner en valor" el edificio. En este sentido, ha agradecido la implicación de todas las instituciones locales, autonómicas y estatales que desde el primer minuto dieron una respuesta "inmediata y muy buena" para conformar "un amplio programa" de promoción con actividades lúdicas, culturales y militares.

Con la promoción del edificio en los cupones se da "un paso más" en la intención de dar a conocer todos estos actos y el palacio en sí más allá de las fronteras "provincial y autonómica". "Gracias a la ONCE hoy podemos difundir nuestro patrimonio a toda la sociedad española".

Por su parte, el delegado de ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, ha reconocido que le hacía "mucha ilusión poner un broche de oro" a los actos de este V Centenario de un edificio con un "gran valor cultural" y también "histórico". "No solo es importante el edificio en sí, también lo es por las personas que han pasado por el, por todas las historias que se han vivido dentro de estas paredes, como pasa en la ONCE cuando llega alguien que acaba de perder la vista y comienza a descubrir todo lo que hay dentro de nuestra organización", ha añadido.

Por su parte, Alicia Villar, que ha recordado la historia del edificio desde que se construyó hasta hoy, ha aplaudido la iniciativa al asegurar que una efeméride así "merece estar representada en el cupón".

HISTORIA

Construido a comienzos del siglo XVI por encargo de Francisco de los Cobos secretario del emperador Carlos V, el Palacio Real de Valladolid formaba un ambicioso conjunto palaciego con el desaparecido Palacio de la Ribera. Fue la residencia oficial de los reyes de España cuando Valladolid fue sede de la Corte, entre 1601 y 1606.

El palacio original fue levantando en 1523, según un proyecto del arquitecto real Luis de Vega. Carlos V ordenó su ampliación, creando un palacio con varios patios, capillas y salones, explica la ONCE en un comunicado.

El primero de los patios presenta dos pisos de arcos decorados con medallones y escudos de los territorios que, en aquella época, pertenecían al Imperio español; y el segundo, conocido como Galería de los Príncipes de Saboya, tiene arcos de medio punto y una fuente central decorada con sirenas y tritones.

En el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III el arquitecto Ventura Rodríguez diseña y levanta la escalera imperial del palacio.

Entre sus paredes vivieron Carlos I, Felipe II y Felipe III y Napoleón Bonaparte, durante la Guerra de Independencia. Además, nació el futuro rey Felipe IV.

PREMIOS

