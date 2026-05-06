Cinco provincias de Castilla y León estarán este jueves en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Avisos meteorológicos de la Aemet en Castilla y León para el 6 de mayo de 2026. - AEMET

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco provincias de Castilla y León estarán este jueves, 7 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas entre las 12.00 y las 22.00 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, las provincias de Burgos, Segovia y Soria tendrán vigentes avisos por los dos fenómenos, por lluvia acumulada que puede alcanzar los 15 milímetros en una hora y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

Por su parte, en la Cordillera Cantábrica y la Meseta de Palencia y la de Valladolid los avisos se refieren a tormentas dispersas, más probables en el este de la zona que también pueden ir con granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.