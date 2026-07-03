Cinco provincias de Castilla y León estarán este sábado en aviso amarillo por altas temperaturas

Avisos por calor en provincias de Castilla y León el día 3 de julio de 2026. - AEMET

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco provincias de Castilla y León estarán este sábado, 4 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a alcanzar en algunas zonas los 38 grados.

En concreto, el aviso amarillo (peligro bajo) afecta a zonas de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, en todos los casos entre las 13.00 y las 21.00 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En el caso de Ávila, se podrían llegar a alcanzar los 38 grados en el sur de la provincia, mientras que el aviso contempla hasta 36 grados en El Bierzo (León); la Meseta, Sistema Central y sur de Salamanca; y la Meseta en Valladolid y Zamora.